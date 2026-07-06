Sommer in den NÖ Pflegezentren

St. Pölten (OTS) -

Neben gezielten Maßnahmen zum Schutz vor Hitze stehen zahlreiche Aktivitäten im Mittelpunkt, die den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsame Erlebnisse und schöne Sommermomente ermöglichen. Zahlreiche Sommeraktivitäten wie Grill- oder Spielefeste, Eis-Nachmittage oder Ausflüge zeigen eindrucksvoll, welchen wertvollen Beitrag die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich leisten. Jedes Jahr im Sommer gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner der NÖ Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) ein vielfältiges Programm. Es sorgt auch in den Sommermonaten für Abwechslung und schöne Momente.

„Mit großem Engagement werden für die Bewohnerinnen und Bewohner abwechslungsreiche Angebote geschaffen, welche die Gemeinschaft fördern und wesentlich zu Lebensqualität und Wohlbefinden beitragen. Dafür wollen wir ihnen allen besonders Danke sagen und auch einen schönen und erholsamen Sommer wünschen“, so die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Kürzlich gab es im PBZ Gutenstein einen gemütlichen Eis-Nachmittag. Die Bewohnerinnen und Bewohner genossen verschiedene Eissorten sowie erfrischenden Eiskaffee in geselliger Runde. Im PBZ Wiener Neustadt stand das gemeinsame Kirschenpflücken am Programm. Genau diese kleinen Momente tragen dazu bei, den Alltag abwechslungsreich und lebendig zu gestalten. Auch die jährlichen Sommer- und Grillfeste sind für die Pflegezentren ein fester Bestandteil. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Pflegezentren achten insbesondere an heißen Tagen auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, angepasste Tagesabläufe sowie kühle Aufenthaltsbereiche.

Das Pflege- und Betreuungspersonal verbindet damit auch in den Sommermonaten professionelle Betreuung mit einem abwechslungsreichen Alltag und schafft Räume für Gemeinschaft, Aktivität und Lebensqualität. All diese Veranstaltungen und Ausflüge sind dank der großen Unterstützung von hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie FSJ-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern möglich.

Weitere Informationen bei Julia Teufner, MA, Abteilung Kommunikation bei der NÖ Landesgesundheitsagentur, Handynummer +43 676 858 70 30023, Telefonnummer +43 2742 9009 499, E-Mail [email protected], http://www.landesgesundheitsagentur.at