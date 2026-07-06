KI-Pionier im Online-Handel: Gurkerl launcht ChatGPT-Erweiterung für den digitalen Lebensmitteleinkauf

Wien (OTS) -

Die Rohlik Group, Muttergesellschaft des Online-Supermarkts Gurkerl.at , gilt im europäischen Online-Lebensmittelhandel als technologischer Vorreiter insbesondere beim Einsatz von KI. Mit dem Start einer der ersten offiziellen ChatGPT-Integrationen in Europa ist der Service nun direkt in den weltweit meistgenutzten KI-Assistenten eingebunden. Kund:innen von Gurkerl können damit ab sofort Produkte suchen, Rezepte entdecken, Warenkörbe zusammenstellen und ihren gesamten Wocheneinkauf über die Unterhaltung mit der KI steuern. Dieser Meilenstein unterstreicht den langfristigen Innovationsansatz der Unternehmensgruppe, Trends im Lebensmittelhandel zu erkennen und aktiv mitzugestalten.

„KI verändert grundlegend, wie Menschen Online-Services nutzen“, erklärt Richard Harris Jr., Geschäftsführer von Gurkerl. „Wir bei Gurkerl sind überzeugt, dass sich der Lebensmitteleinkauf parallel zu diesen Veränderungen weiterentwickeln muss. Unser Anspruch ist es, der wegweisende KI-Online-Supermarkt zu sein. Der Launch einer der ersten ChatGPT-Erweiterungen in Europa beweist diesen Innovationsgeist und ist ein weiterer Schritt hin zum fortschrittlichsten Einkaufserlebnis auf dem Markt.“

Durch die Integration holt Gurkerl die Kund:innen genau dort ab, wo sie sich ohnehin aufhalten. Der weltweit meistgenutzte KI-Assistent ChatGPT hilft nun via Desktop oder Smartphone dabei, Produkte zu finden, Mahlzeiten zu planen und den Warenkorb zu verwalten – so intuitiv wie im Gespräch mit einem persönlichen Einkaufsberater.

Das digitale Erlebnis eröffnet völlig neue Wege für den Alltag: Kund:innen können ChatGPT bitten, ein „hochwertiges Olivenöl“ zu finden, ein Rezept für Carbonara samt aller Zutaten zusammenzustellen, einen schnellen Abendessens-Wochenplan für die Familie zu erstellen oder das Foto eines handgeschriebenen Einkaufszettels zu entschlüsseln. Statt sich durch Menüs und Kategorien zu klicken, beschreiben Nutzer:innen einfach ihren Bedarf. Sobald der Warenkorb fertig ist, wechseln sie mit einem Klick zu Gurkerl, um die Bestellung kurz zu prüfen und wie gewohnt abzuschließen.

Technologisches Fundament des neuen Services ist die eigene KI-Infrastruktur der Rohlik Group. Neben der eigentlichen ChatGPT-Anbindung hat das Unternehmen einen eigenen MCP-Server (Model Context Protocol) entwickelt. Dieser ermöglicht es fortgeschrittenen Nutzer:innen, Gurkerl mit einem wachsenden Ökosystem aus KI-Anwendungen und digitalen Agenten zu verknüpfen. Ausführliche Informationen und technische Dokumentationen zur MCP-Infrastruktur finden Interessierte unter gurkerl.at/mcp-docs .

„Wir haben nicht darauf gewartet, dass die KI im Lebensmittelhandel ankommt“, so Richard Harris Jr. „Wir haben die Infrastruktur selbst gebaut. Unser eigener MCP-Server erlaubt es Kund:innen, den Service nicht nur mit ChatGPT zu nutzen, sondern mit den KI-Tools, die sie ohnehin täglich verwenden. Das zeigt, wie ernst wir unsere Technologieführerschaft nehmen.“ Diese offene Struktur unterstreicht die Vision des Unternehmens, dass die Zukunft des Handels zunehmend im dialogorientierten und durch intelligente digitale Assistenten gestützten Einkauf liegt.

Parallel zur ChatGPT-App treibt das Unternehmen die Entwicklung von Maia voran, der hauseigenen KI-Assistentin, die das Fundament der plattforminternen KI-Strategie bildet. Während Maia direkt im Gurkerl-Ökosystem das gesamte Einkaufserlebnis von der Produktsuche bis hin zur Support-Abwicklung über natürliche Sprache steuert, bringt die neue ChatGPT-App diese technologische Kompetenz nun auch auf externe, globale Plattformen.

Gemeinsam repräsentieren ChatGPT, Maia und die eigene Infrastruktur eine umfassende Vision für die Zukunft des E-Food: Eine einfache Unterhaltung wird nahtlos zum fertigen Einkauf an der Haustür. Während die Branche noch über die Zukunft von KI im Handel diskutiert, bringt Gurkerl sie bereits heute direkt in die Hände der Verbraucher und Verbraucherinnen.