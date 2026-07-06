Cinema Paradiso St. Pölten öffnet wieder sein Open-Air-Kino

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 8. Juli, öffnet das Cinema Paradiso St. Pölten wieder seinen Saal unter dem Sternenhimmel und bietet im größten Open-Air-Kino Niederösterreichs direkt vor dem Kino, im barocken Ambiente des Rathausplatzes, bis 29. August an insgesamt 52 Spieltagen ein hochkarätiges Filmprogramm inklusive Premieren sowie ein vielfältiges Live-Angebot mit Konzerten, Lesungen u. a.

Bereits zur Eröffnung mit dem Filmmusical „Mamma Mia“ steigt am 8. Juli eine Filmparty mit der Show-Truppe Villa Valium. Am 10. Juli feiern dann „Die Stimmen einer Generation“ – Christian Deix, Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch – unter dem Motto „Im Herzen Niederösterreichs“ 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten. Weitere Live-Highlights des ersten Monats sind am 15. Juli die Jumpers [Re]loaded mit ihrem Impro-Theater, am 16. Juli Erwin & Edwin mit ihrer „Elektrogstanzldisko“ sowie am 28. Juli ein Gespräch mit dem Stadtarchäologen Ronald Risy zu Alexander Milleckers Dokumentation „Nekropolis“ über die archäologischen Funde unter dem Domplatz in St. Pölten.

Am 5. August steht dann eine Runde „Tagebuch Slam“ unter dem Sternenhimmel auf dem Programm. Am 25. August begleitet der Stummfilmpianist Gerhard Gruber den Film „Die schwarze Garde marschiert“ aus dem Jahr 1937, Thomas Pulle vom Stadtmuseum St. Pölten und der Historiker Lukas Kalteis geben eine Einführung in dieses Zeitdokument. Den Abschluss des Open-Air-Kinos zelebrieren eine Film-Party zum Streifen „The Rocky Horror Picture Show“ am 28. August und „Aufputzt is – Weihnachtsspecial“ am 29. August.

Bis dahin warten Filme wie „Glennkill – Ein Schafskrimi“ (9. Juli und 7. August), „Paris Murder Mystery“ (14. Juli), „Die Camino Therapie“ inklusive Yoga vor dem Film (22. Juli), „Buena Vista Social Club“ (27. Juli), „Das Kanu des Manitu“ (1. August), „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ (8. August), „Hamnet“ (11. August), „Steckerlfischfiasko“ (Preview am 12. August), „A Sad and Beautiful World“ (Preview am 19. August), „Oh la la 2 – Neue Test, neues Chaos“ (Preview am 21. August) und „Vaterland“ (Preview am 26. August).

Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit bzw. bei Schlechtwetter im Kino um ca. 21.30 Uhr. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.