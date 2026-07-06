Bis zu 684.000 sahen den GP von Großbritannien live in ORF 1

Wien (OTS) -

Drama um Antonelli und Verstappen, entsprechend groß war das Publikumsinteresse: Bis zu 684.000 Motorsportfans ließen sich den gestrigen (5. Juli 2026) GP von Großbritannien via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 652.000 bei 47 Prozent Marktanteil (52 bzw. 74 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Alex Wurz live dabei.

Weiter geht es mit Formel 1 live im ORF ab 24. Juli mit dem GP-Wochenende in Budapest.

Auch die ORF-Videostreams vom Großen Preis von Großbritannien wurden vom Publikum intensiv genutzt. Die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand erzielten vom 3. bis inkl. 5. Juli in Österreich bisher insgesamt 14,8 Millionen Nutzungsminuten, 1,2 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 332.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Stream des Grand-Prix-Wochenendes war der des Rennens am 5. Juli mit einer Durchschnittsreichweite von 63.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).