FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 1,055 Millionen sahen Brasilien – Norwegen

Wien (OTS) -

Weiter großes Publikumsinteresse an der Fußball-WM: Das gestrige (5. Juli 2026) Achtelfinalspiel Brasilien – Norwegen ließen sich ab 22.00 Uhr bis zu 1,055 Millionen und im Schnitt 989.000 (in Halbzeit 1) bei 46 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen wurden 57 bzw. 64 Prozent MA erreicht. Am 7. Juli geht es in ORF 1 ab 17.00 Uhr mit den Achtelfinalspielen Argentinien – Ägypten bzw. Schweiz – Kolumbien weiter.

Weiterhin intensive Streaming-Nutzung

Auch die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents waren beim Publikum weiter stark nachgefragt: Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 5. Juli (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 19,8 Millionen Nutzungsminuten, 1,1 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 396.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Stream war die erste Halbzeit des Spiels Brasilien – Norwegen mit einer Durchschnittsreichweite von 158.000. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).