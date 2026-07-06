SKH Funding Limited erwirbt austrion Life Group

Wien, 6.7.2026 (OTS) -

SKH Funding Limited hat bekanntgegeben, dass sie einen Kaufvertrag über den Erwerb der Anteile an der austrion Life Group unterzeichnet hat. Dies ist ein entscheidender Schritt im Rahmen des laufenden Eigentümerwechsels der austrion Life Group. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Verfahren, einschließlich der Nicht-Untersagung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).

Nach einer intensiven Prüfung der derzeit verfügbaren Optionen, die sich aus dem vorangegangenen M&A-Prozess ergeben haben, hat der Pfandgläubiger SKH Funding Limited bekannt gegeben, dass er einen Kaufvertrag zum Erwerb der austrion Life Group unterzeichnet hat und die entsprechenden behördlichen Verfahren bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) einleiten wird. Die Gespräche mit der zuständigen österreichischen Versicherungsaufsichtsbehörde sind bereits im Gange.

Vertreter des neuen Eigentümers bringen langjährige Expertise mit

Der designierte Eigentümer, SKH Funding Limited, ist ein in Guernsey registriertes Unternehmen mit einer Investorenbasis, die ausschließlich aus von Leadenhall Capital Partners LLP verwalteten Anlagemandaten und Fonds besteht. Leadenhall Capital Partners LLP ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf versicherungsbezogene Anlagen konzentriert. Das 2008 gegründete Unternehmen verwaltet eine Reihe von Fonds und Anlagemandaten und verfügt per Mai 2026 über ein verwaltetes Vermögen von über 6,4 Mrd. USD.

„Mit dem neuen Gesellschafter gewinnen wir starke, erfahrene Partner, die unsere strategische Ausrichtung – Stabilität, Transparenz und nachhaltiges Wachstum – voll und ganz unterstützen. Dies ermöglicht es uns nun, den vor zwei Jahren begonnenen Transformationsprozess als unabhängiger und vertrauenswürdiger Partner im fondsgebundenen Lebensversicherungsgeschäft abzuschließen“, sagt Claudia Rainbacher, CEO der austrion Life Group.

Die austrion Life bleibt somit als unabhängige Unternehmensgruppe am Markt positioniert. Der neue Gesellschafter versteht sich als langfristiger Finanzinvestor und unterstreicht die erfolgreiche operative Ausrichtung: „Wir sind beeindruckt von der Erfolgsbilanz des Teams unter der Leitung des Vorstands, Claudia Rainbacher und Andreas Buxbaum, sowie vom Potenzial der austrion Life Group als Ganzes und ihrem Geschäftsmodell und haben großes Vertrauen in diese. Die austrion Life Group hat wiederholt die Robustheit ihres Geschäftsmodells in Verbindung mit einer starken Marktentwicklung unter Beweis gestellt“, sagt Andreas Tautscher, unabhängiger Vorsitzender der SKH Funding Limited.

Für Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter bedeutet dies vor allem Kontinuität, Stabilität und Planungssicherheit. Bestehende Organisationsstrukturen, Ansprechpartner und das etablierte Geschäftsmodell bleiben unverändert.

Eigentümerkontrollverfahren bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) eingeleitet

Der Eigentümerwechsel unterliegt den üblichen behördlichen Prüfungen, insbesondere im Rahmen des Eigentümerkontrollverfahrens durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Die Gespräche mit den zuständigen Behörden verlaufen konstruktiv und zielgerichtet.

Aufsichtsratsvorsitzender begrüßt wichtige Entwicklung

„Ich gratuliere herzlich zu diesem wichtigen Meilenstein und freue mich besonders über die Unabhängigkeit, die die austrion Life Group erreicht hat. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Mitarbeitern und unseren Vertriebspartnern – gemeinsam haben wir den Grundstein für eine erfolgreiche und sichere Zukunft gelegt“, sagt Thomas Doyle, Aufsichtsratsvorsitzender der austrion Life Group.

Über die austrion Life Group

austrion Life ist eine auf fondsgebundene Lebensversicherungen spezialisierte Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien. Unter der austrion Holding AG firmieren die Töchter austrion Life Insurance AG, austrion IT GmbH und austrion Service GmbH. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rd. 50 Mitarbeiter:innen und ist operativ in den beiden Zielmärkten Österreich und Italien tätig. Mit mehr als 32.000 aktiven Kundenverträgen und rd. 800 Mio. EUR an verwalteten Kundengeldern, zählt austrion Life seit dem Markteintritt im Jahr 1994 (damals unter dem Namen Skandia) zu den Pionieren fondsgebundener Lebensversicherungen. Ihr verlässlicher, serviceorientierter Partner für individuelle Vorsorgelösungen.

Über SKH Funding Limited

SKH Funding Limited ist ein in Guernsey eingetragenes Unternehmen. Im Rahmen ihrer Führungsstruktur verfügt SKH Funding Limited über einen eigenen Verwaltungsrat, der einen hochprofessionellen und integrierten Ansatz bei der Anlageverwaltung und Entscheidungsfindung gewährleistet. Ihr Anlegerstamm besteht ausschließlich aus Anlagemandaten und Fonds, die von Leadenhall Capital Partners LLP verwaltet werden.

Pressebilder

austrionLife_Pressefoto.jpg: Claudia Rainbacher, Sprecherin des Vorstands (li) und Andreas Buxbaum, Mitglied des Vorstands (re); ©austrionlife/keinrath.com

Tautscher_SKH.jpg: Andreas Tautscher, Independent Chair of SKH Funding Limited; ©Arolla Partners Limited