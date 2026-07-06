  • 06.07.2026, 10:31:32
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  • OTS0049

Update zum Wasserverbrauch in Wien: Vorsorgliche Maßnahmen wurden beendet

Wien (OTS) - 

Die Maßnahmen der Stadt Wien zur Reduktion des Wasserverbrauchs wurden am Montag, 6. Juli 2026, beendet. Eine Woche, nachdem der Verbrauch einen Höchstwert erreicht hat, liegt der tägliche Wasserbedarf wieder im Normalbereich. Dank des reduzierten Wasserbedarfs der städtischen Dienststellen und des kühleren Wetters am vergangenen Wochenende sank der Verbrauch deutlich.

Mit 70 Quellen und 30 Grundwasser-Brunnen ist die Wiener Wasserversorgung gut aufgestellt, um auch hohe Verbräuche zu decken. Der tägliche Wasserbedarf ist von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig – unter anderem davon, ob Hitzewellen in der Ferienzeit auftreten, in der sich weniger Menschen in der Stadt aufhalten.

Die Stadt Wien – Wiener Wasser bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung: Durch den bewussten und sparsamen Umgang mit Trinkwasser kann jede Einzelne und jeder Einzelne weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Ressource leisten.

Rückfragen & Kontakt

Katja Dämmrich
Stadt Wien – Wiener Wasser
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 599 59 31076
E-Mail: [email protected]

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