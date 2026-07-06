Taucher/Arapović ad Regierungsmonitor: Mehr als 56 Prozent des Regierungsprogramms bereits in Umsetzung oder abgeschlossen

Wien (OTS) -

„Der Regierungsmonitor der rot-pinken Aufschwungskoalition zeigt klar: Wien hält Kurs und setzt Schritt für Schritt ein Projekt nach dem anderen um. Mittlerweile sind bereits 570 Projekte unseres Regierungsprogramms in Umsetzung oder erfolgreich abgeschlossen, das sind mehr als 56 Prozent aller vereinbarten Vorhaben. Trotz herausfordernder Zeiten arbeiten wir täglich daran, Wien noch lebenswerter zu gestalten, indem wir die Daseinsvorsorge als Rückgrat einer krisenfesten Stadt ausbauen und stärken. Dazu gehört auch, dass wir konsequent neue Grün- und Erholungsräume für die Wiener*innen schaffen, um unsere Stadt bestmöglich an den Klimawandel anzupassen“ , betont SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher anlässlich der neuesten Aktualisierung des Wiener Regierungsmonitors.

Die Aktualisierung des Regierungsmonitors zeigt: Über 40 weitere Vorhaben wurden seit dem letzten Update vorangetrieben. Ob Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung oder sozialer Zusammenhalt - Wien arbeitet konsequent daran, die hohe Lebensqualität weiter auszubauen und echte Chancen und Perspektiven für ein gutes Leben zu schaffen.

„Der Regierungsmonitor zeigt nicht nur, was wir uns vorgenommen haben, sondern vor allem, was wir bereits als Aufschwungskoalition umsetzen bzw. umgesetzt haben. Unser Ziel dabei ist klar: Wir arbeiten mit großem Einsatz für die Menschen in der Stadt. Dass der Fortschritt unserer Projekte im Regierungsmonitor für alle direkt nachvollziehbar ist, unterstreicht unseren Weg, Koalitionsarbeit offen und transparent zu gestalten“ , so NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović.

Wien gestaltet die digitale Zukunft

Wien richtet die erste internationale Digital Humanism Conference aus und zeigt damit einmal mehr Pioniergeist. Mit der Ausrichtung dieser einzigartigen Konferenz stärkt Wien seine Rolle als internationaler Wissenschafts- und Innovationsstandort und zeigt, wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll im Sinne der Menschen gestaltet werden können.

„Mit der Digital Humanism Conference zeigt Wien, dass technologischer Fortschritt und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. So gestalten wir die digitale Zukunft im Interesse der Menschen“, so Taucher.

Mehr Grün, mehr Klimaschutz, mehr Lebensqualität

Die größte Umsetzungskraft zeigt die Kategorie „Wiens Zukunft nachhaltig gestalten“. Hier konnten seit dem letzten Regierungsmonitor-Update acht weitere Projekte erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Beispiel dafür ist die klimafitte Neugestaltung des Süßenbrunner Platzes in der Donaustadt. Aus einem ehemaligen Parkplatz entstand ein modernes Grätzl-Zentrum mit 2.000 m² entsiegelten Flächen, 24 neuen Bäumen, großzügigen Grünflächen und neuen Aufenthaltsbereichen. „Der neu gestaltete Süßenbrunner Platz ist zu einem modernen Dorfplatz in einer lebendigen Stadt geworden. Mit dieser umfassenden Umgestaltung haben wir dem Platz nicht nur neues Leben eingehaucht, sondern einen zentralen Ort des Austauschs, des Miteinanders und der Begegnung geschaffen. Hier kommen Generationen zusammen, um miteinander zu plaudern und gemeinsam Zeit zu verbringen, hier wird Nachbarschaft gelebt“, sagt Josef Taucher.

„Die Neugestaltung der Ringstraße steht beispielhaft für den Wandel, den wir in Wien vorantreiben: mehr Platz für Menschen, mehr Grün und mehr Lebensqualität. Gemeinsam mit der Begrünung und Entsiegelung von Plätzen sowie der Schaffung klimafitter Grätzl gestalten wir den öffentlichen Raum so um, dass unsere Stadt besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet ist und gleichzeitig lebenswerter wird“, betont NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović.

Ein weiterer Meilenstein ist der Masterplan Urbane Logistik, die erste Gesamtstrategie für nachhaltigen Wirtschaftsverkehr in Wien. Mit Maßnahmen wie Grätzl-Ladezonen, Paketboxen, emissionsarmen Zustelllösungen und einer besseren Logistikplanung wird der Verkehr effizienter organisiert, der CO₂-Ausstoß reduziert und die Lebensqualität in der Stadt weiter verbessert.

„Klimaschutz bedeutet, unsere Stadt an den Klimawandel anzupassen und das Leben für die Wiener*innen zu verbessern. Deshalb bauen wir die Grünflächen aus, schaffen klimafitte Grätzl, indem wir Asphaltflächen aufbrechen und Bäume pflanzen, Wasserspiele und Cooling Inseln schaffen. Parallel dazu investieren wir in die Infrastruktur der Zukunft, indem wir das Öffi- und Radwegenetz ausbauen und damit eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität garantieren. All diese Maßnahmen zusammen sorgen dafür, dass die Menschen in unserer Stadt ein gutes Leben führen können. So gestalten wir das Wien der Zukunft - ein Wien für unsere Kinder und Kindeskinder“, erklärt Taucher.

Sozialer Zusammenhalt wird konkret

Auch im Bereich des gesellschaftlichen Zusammenhalts konnten wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Beispiel ist das Erfolgsprogramm ‚Respekt: Gemeinsam stärker‘.

„Respekt, Chancengerechtigkeit und ein gutes Miteinander entstehen nicht von selbst. Sie brauchen konkrete Angebote. Die Fortführung des Programms 'Respekt: Gemeinsam stärker' in den Wiener Schulen zeigt, dass wir mit klarer Linie an echten Lösungen arbeiten, um Kinder und Jugendliche früh zu sensibilisieren und Schulen dabei zu unterstützen, ein positives Miteinander zu fördern“ , so NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović.“

Nach erfolgreicher Evaluierung wird das Programm an zehn weiteren Wiener Schulen fortgesetzt. Es stärkt Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern mit Angeboten zu Gewaltprävention, Mobbing und respektvollem Miteinander und erreichte allein im vergangenen Schuljahr mehr als 5.000 Schüler*innen.

„Eine lebenswerte Stadt braucht ein starkes Miteinander. Mit Programmen wie ‚Respekt: Gemeinsam stärker‘, den Grätzl-Zentren wie den Nachbarschaftszentren, den Jugendzentren und Jugendtreffs, dem Plauderbankerl der Lokalen Agenda 21 oder den Pensionist*innenklubs des KWP stärken wir den sozialen Zusammenhalt und das Miteinander in der Stadt. Das macht Wien lebens- und liebenswert“ , so Taucher abschließend.

24/7-Service ist online und öffentlich

Der Regierungsmonitor ist rund um die Uhr abrufbar und macht Fortschritt transparent nachvollziehbar. Alle Projekte sind farblich gekennzeichnet: Weiß steht für geplante Vorhaben, Gelb für laufende Umsetzung und Grün für bereits abgeschlossene Maßnahmen. Umgesetzte Projekte sind zusätzlich mit weiterführenden Links versehen, über die detaillierte Informationen und Inhalte abrufbar sind.

Website: https://www.wien.gv.at/spezial/regierungsmonitor2025/