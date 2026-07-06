Wiens Top-Gastronomie mit „Fine Dining Guide“ erleben

Wien (OTS) -

Mit dem neuen „Fine Dining Guide“ in der City Guide App ivie macht der WienTourismus die Vielfalt, Innovationskraft und Sinnlichkeit der Wiener Spitzengastronomie digital erlebbar. Die Tour führt zu zwölf der besten Restaurants der Bundeshauptstadt, die mit ein bis drei Guide-Michelin-Sternen und zahlreichen Hauben ausgezeichnet sind. Der neue Stadtspaziergang ist ein weiteres Angebot im Rahmen des aktuellen Themenjahres „Vienna Bites. Küche. Kultur. Charakter“.

Diese Medien-Info inklusive Bildmaterial online.

Der neue „Fine Dining Guide“ in ivie, der offiziellen City Guide App Wiens, versammelt zwölf renommierte Adressen, darunter Amador, Steirereck, Konstantin Filippou, Mraz & Sohn, Doubek, Aend, Edvard, Herzig, Jola, Pramerl & the Wolf, Tian und Z’Som. Gemeinsam zeigen sie die beeindruckende Bandbreite der Wiener Spitzengastronomie: Von Neuinterpretationen der Wiener Küche über internationale Einflüsse bis hin zu kreativen Konzepten mit bewusstem Spiel zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. Neben bekannten Top-Adressen führt der Stadtspaziergang auch an ungewöhnliche Orte – etwa in historische Weinkeller oder Grätzel abseits der Innenstadt. So eröffnet sich Wien als kulinarische Entdeckungslandschaft jenseits klassischer Pfade.

Norbert Kettner, CEO des WienTourismus

„Mit dem ‚Fine Dining Guide‘ erweitern wir unser Themenjahr ‚Vienna Bites. Küche. Kultur. Charakter‘ um ein zentrales digitales Angebot, das Orientierung bietet und zugleich die kulinarische DNA Wiens sichtbar macht. Strategisch setzen wir im Kulinarikjahr darauf, internationale Multiplikator:innen mit unseren gastronomischen Leistungsträger:innen zu vernetzen und so zusätzliche Nachfrage für die Stadt zu generieren. Wien steht dabei wie kaum eine andere Destination für die Verbindung von kulinarischer Tradition und zeitgenössischer Vielfalt – und zählt damit zu den führenden Genussdestinationen Europas.“

Wirtschaftsfaktor Gastronomie

Wiens Gastronomie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor: Rund 8.000 Gastro-Betriebe, vom Restaurant über das Kaffeehaus bis zum Würstelstand, prägen die Stadt. Dazu kommen 50.400 Beschäftigte – rund ein Drittel aller in der Gastronomie Beschäftigten in Österreich – sowie eine Bruttowertschöpfung von 1,8 Milliarden Euro – ebenso rund ein Drittel der gesamten österreichischen Wertschöpfung in diesem Bereich (Quelle: WKÖ, Stand März 2026). Mit dem Steirereck und Amador hat Wien die einzigen Drei-Sterne-Restaurants Österreichs – erstere Top-Adresse befindet sich außerdem auf Platz 33 der „World’s 50 Best Restaurants“. In Summe sind 18 Wiener Restaurants mit 26 Sternen ausgezeichnet, darüber hinaus zählt die Bundeshauptstadt 168 Haubenlokale.

„Vienna Bites. Küche. Kultur. Charakter“ in aller Munde

Im Rahmen seines Themenjahres 2026 präsentierte der WienTourismus internationalen Multiplikator:innen bisher rund 100 Wiener Betriebe aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Produzent:innen, Manufakturen und Kultur. Wien als Namensgeberin einer eigenen Küche trifft damit international auf großes Interesse: Über 1.300 Medienberichte greifen das Themenjahr bereits auf.

Über zwei Millionen Downloads für WienTourismus-App ivie

Im Mai überschritt die offizielle City Guide App Wiens die Marke von zwei Millionen Downloads. Pro Jahr sind rund eine halbe Million Nutzer:innen darin aktiv – schon kurz nach ihrem Start im Jahr 2020 wurde sie als „beste App Österreichs“ ausgezeichnet. Darüber hinaus zählt sie zu den erfolgreichsten Destination-Apps Europas und bietet über 30 vom WienTourismus kuratierte Spaziergänge und Führungen – sogenannte „Walks“ und „Guides“. ivie listet mehr als 1.000 Einträge zu Sehenswürdigkeiten, Erlebnissen und praktischen Angeboten wie öffentlichen Toiletten, WLAN-Standorten und Trinkbrunnen.

Links