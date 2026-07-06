Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im Juni 2026

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 12 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für Juni 2026 weist die Analyse Markus Marterbauer (SPÖ) mit 440 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Zu Christian Stocker (ÖVP) waren insgesamt 392 Beiträge zu verzeichnen, zu Andreas Babler (SPÖ) 250. Es folgen Herbert Kickl (FPÖ) mit 240 Medienbeiträgen und Anna Sporrer (SPÖ) mit 217 Nennungen.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für Juni 2026 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 12 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 30. Juni 2026 erstellt.

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