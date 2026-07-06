  • 06.07.2026, 09:36:33
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  • OTS0035

Rezertifizierung bestätigt Qualitätsstandard: Gastein erneut mit Österreichischem Wandergütesiegel ausgezeichnet

Die Region Gastein hat die Vor-Ort-Prüfung erfolgreich bestanden. Die Rezertifizierung bestätigt die hohen Standards der Infrastruktur, Beschilderung und Wanderdörfer.

Feierliche Überreichung des Österreichischen Wandergütesiegels.
Villach/Gastein (OTS) - 

Wer seinen Wanderurlaub in Gastein verbringt, urlaubt und wandert nach den höchsten Standards: Die Wanderwege und Wanderdörfer der Region wurden erneut mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet. Im Zuge einer mehrtägigen Vor-Ort-Prüfung wurden die drei zertifizierten Wanderdörfer Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein sowie der regionsübergreifende Weitwanderweg Gastein Trail begutachtet. Bewertet wurden unter anderem Wegequalität, Beschilderung, Infrastruktur und Erlebnisangebot.

Die Zertifizierung ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft bei Österreichs Wanderdörfer, der größten touristischen Regionalkooperation Österreichs. Die Region Gastein ist seit 2016 Mitglied bei Österreichs Wanderdörfer und hat einen zertifizierten Weitwandwanderweg sowie drei zertifizierte Wanderdörfer und 4 zertifizierte Wandergastgeber:innen.

Garant für ein ausgezeichnetes Wandererlebnis

Das Österreichische Wandergütesiegel ist keine einmalige Auszeichnung, sondern ein fortlaufender Qualitätsprozess, der Regionen aktiv bei der Weiterentwicklung unterstützt.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Iris Zeiler
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 203
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wanderdoerfer.at

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