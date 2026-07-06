  • 06.07.2026, 09:37:32
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Literaturfest O-TÖNE im MQ eröffnet mit Norbert Gstreins gefeiertem Roman „Im ersten Licht“

MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - 

Diesen Donnerstag eröffnet Norbert Gstrein das O-TÖNE Literatur Open Air im MQ mit seinem gefeierten Roman „Im ersten Licht“. Gstrein liefert einen „Jahrhundertroman von großer, teils brutaler Eleganz“, zeigte sich nicht nur Christoph Schröder in der Zeit begeistert. Davor wird die Salzburger Autorin Katherina Braschel ihr entdeckenswertes, bei Residenz erschienenes Debüt „Heim holen“ vorstellen.

Die O-TÖNE präsentieren in ihrer 23. Ausgabe prominente wie auch ganz neue Namen der heimischen Literaturszene mit deren aktuellen Veröffentlichungen – davon 7 Premieren mit Ausblick auf das Herbstprogramm. Jeden Donnerstag treffen vielversprechende Debüts auf namhafte Autor:innen mit Lesungen von Robert Menasse, Birgit Birnbacher, Elias Hirschl, Josef Winkler, Sandra Gugić, Eva Menasse und Paulus Hochgatterer. Die Erstlingswerke stammen von David Vajda, Lisa Wölfl, Manuela Tomić, Sarah Wipauer, Hans-Joachim Gögl, Sasa Hanten und Marlen Mairhofer. Infos: www.o-toene.at

Rückfragen & Kontakt

Literaturfest O-Töne im MQ
Petra Eckhart
Telefon: 0664 8565809
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.o-toene.at

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