  • 06.07.2026, 09:31:04
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Eine neue Ära für das Chopin Festival: Donka Angatscheva übernimmt – Weltstars im Mostviertel

Mit Günther Groissböck, Lidia Baich, Ildikó Raimondi, Julia Stemberger, Sandra Pires und weiteren Stars lädt das Chopin Festival von 13. bis 16. August 2026 in die Region Gaming.

Plakat Chopin Festival 2026
Wien Gaming (OTS) - 

Eine neue Ära beginnt: Erstmals verantwortet Pianistin Donka Angatscheva als Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft Wien das Festivalprogramm und führt damit das Lebenswerk des kürzlich 100 Jahre alt gewordenen Festivalgründers Prof. Dr. Theodor Kanitzer fort.

Seit mehr als vier Jahrzehnten bringt das Chopin Festival internationale Spitzenkünstlerinnen und Spitzenkünstler in die Region rund um den Ötscher. Zentrum des Festivals ist die historische Kartause Gaming.

Vom festlichen Auftakt mit dem „Präludium im Dom des Erlauftals“ in Scheibbs über das stimmungsvolle „Nocturno“ in der Barockbibliothek der Kartause Gaming bis zum musikalischen Ausklang auf der Seebühne Lunz am See spannt sich ein Programm mit internationalen Stars und Newcomern an außergewöhnlichen Spielstätten. Das Festivalprogramm sowie Tickets finden Sie unter www.chopin.at.

Auch abseits des Festivals sorgt Donka Angatscheva für Aufmerksamkeit: Sie ziert das Cover der Sommerausgabe des Magazins WIENER (ET: Mitte Juli). Im großen Titelinterview spricht sie über Weiblichkeit in der Hochkultur, Selbstbewusstsein und ihre neue Aufgabe an der Spitze der Internationalen Chopin-Gesellschaft Wien.

Tickets & Informationen
www.chopin.at

Pressekontakt
Janina Lebiszczak
+43 699 1116 2047
[email protected]

Chopin Festival 2026

Datum: 13.08.2026 - 16.08.2026

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Gaming, Scheibbs, Lunz am See

Rückfragen & Kontakt

Int. Chopin Gesellschaft
Telefon: +4369911162047
E-Mail: [email protected]
www.chopin.at

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[Donnerstag, 13.08.2026]
[Freitag, 14.08.2026]
[Samstag, 15.08.2026]
[Sonntag, 16.08.2026]

Internationale Chopin-Gesellschaft in Wien

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