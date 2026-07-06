SuperCycle startet Franchisemodell: Wiens Boutique-Cycling-Marktführer expandiert österreichweit

Wien (OTS) -

Nach fast zehn Jahren Aufbau öffnet SuperCycle sein Konzept für Franchisepartner:innen. Unternehmer:innen erhalten erstmals die Chance, mit einem erprobten Gesamtpaket in einem der am schnellsten wachsenden Fitness-Segmente Europas einzusteigen. Hinter der Marke stehen Rhana Loudon und Olivia „Lilli" Hromatka, die SuperCycle 2016 in Wien gegründet und gänzlich ohne externe Investoren aufgebaut haben. Heute betreibt das Unternehmen fünf Studios in Wien, beschäftigt über 100 Mitarbeitende und zählt mehr als 73.000 Kundenkonten. Die ersten Franchisestandorte sollen in den Landeshauptstädten entstehen, anschließend ist die internationale Expansion geplant.

SuperCycle steht für ein Indoorcycling-Erlebnis, das sich bewusst vom klassischen Fitnessstudio abhebt: HIIT-basiert, choreografiert und ganz auf den Beat abgestimmt. Über 165 Kurse pro Woche – darunter Soft-, Sculpt- und Music-Formate – finden aktuell in den fünf Wiener Studios statt. Das Versprechen der Marke lässt sich in drei Worten zusammenfassen: intense, fun, empowering. Keine Bildschirme, kein Vergleich, kein Wettbewerb – im Mittelpunkt stehen Unterstützung und Community, unabhängig vom Fitnesslevel. Dieses Konzept trägt SuperCycle seit fast einem Jahrzehnt – und ist die Grundlage, auf der das Franchisemodell nun aufbaut.

WAS FRANCHISEPARTNER:INNEN ERHALTEN: RUNDUM-BEGLEITUNG STATT ALLEINGANG

Mit dem Franchisemodell übernehmen Partner:innen ein erprobtes Konzept und erhalten von Beginn an vollständigen Know-how-Transfer: vom Studiobetrieb über die Instructor-Ausbildung und die Technik der Bikes bis hin zu Marketing, CRM und Markenführung. SuperCycle unterstützt zudem bei der Standortsuche und beim Aufbau, gewährt Gebietsschutz und begleitet die Partner:innen laufend. Der gemeinsame Weg gliedert sich in drei Phasen – Recruiting, Development und Operations – von der ersten Kontaktaufnahme über den Aufbau bis zum nachhaltigen Betrieb inklusive Launch-Coaching, wöchentlichen Calls und einer jährlichen Partnerkonferenz.

WEN SUPERCYCLE SUCHT

Vorerfahrung in der Fitnessbranche ist ausdrücklich keine Voraussetzung. Entscheidend sind unternehmerischer Antrieb, lokale Verwurzelung und die Freude daran, eine Community aufzubauen. Partner:innen sollen vor Ort präsent sein – im Studio, bei ihrem Team und bei ihren Riders.

EIN WACHSENDER MARKT

Der Markt für Boutique-Fitness zählt zu den dynamischsten Segmenten der Branche. In Österreich gibt es rund 1,3 Millionen Fitnessmitglieder bei einem jährlichen Wachstum von 6,4 Prozent; der österreichische Markt wächst damit schneller als der deutsche. Indoorcycling gehört europaweit zu den am schnellsten wachsenden, besonders urban und erlebnisorientiert geprägten Segmenten. Steigendes Gesundheitsbewusstsein und der Wunsch nach echten Gemeinschaftserlebnissen treffen auf einen noch wenig erschlossenen Boutique-Markt.

„Wir haben SuperCycle aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln aufgebaut, dafür mit ganz viel Leidenschaft und einer unglaublichen Community. Jetzt möchten wir dieses Lebensgefühl in neue Städte bringen und suchen Menschen, die ihr eigenes Studio eröffnen und ihre lokale Community prägen wollen“, so Rhana Loudon.

„Unsere Partner:innen starten nicht bei null: Sie übernehmen ein erprobtes Konzept und werden von uns auf jedem Schritt begleitet – von der Standortsuche über die Ausbildung bis zum laufenden Betrieb. Genau das macht den Unterschied zu einer Neugründung aus dem Nichts“, ergänzt Olivia „Lilli" Hromatka.

Details zu Investition und Gebühren werden im persönlichen Gespräch im Rahmen der Recruiting-Phase besprochen. Interessierte finden weitere Informationen auf der Franchise-Seite von SuperCycle und können sich direkt per E– Mail an [email protected] melden.

