Lotto: Vierfachjackpot – 4 Millionen Euro warten auf den Mittwoch-Sechser

Wien (OTS) -

Bereits zum siebenten Mal in diesem Jahr heißt es Vierfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“, denn am vergangenen Sonntag hat es erneut keinen Sechser gegeben. Damit geht es am kommenden Mittwoch um rund 4 Millionen Euro. Übrigens: Von den bisherigen sechs Vierfachjackpots heuer wurde erst ein einziger geknackt, alle anderen gingen in eine weitere Runde und wurden zu Fünffachjckpots.

Zwei Spielteilnehmer:innen durften sich am Sonntag über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen, sie gewannen jeweils mehr als 65.000 Euro. Beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt, wobei einer in Tirol und der andere in der Steiermark gespielt wurde.

LottoPlus

Bei der LottoPlus Ziehung gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Da die Sechser-Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 72 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 4.700 Euro. Ab kommenden Mittwoch gibt es LottoPlus neu: Es werden ab sofort zwei LottoPlus Ziehungen durchgeführt, wobei man automatisch an beiden teilnimmt, wenn man sich für LottoPlus entscheidet. Der Preis pro Tipp für die Teilnahme an LottoPlus beträgt 80 Cent. Bei beiden LottoPlus Ziehungen am Mittwoch werden für den Sechser jeweils rund 100.000 Euro erwartet.

Joker

Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Da kein Wettschein mit der richtigen Joker Zahl abgegeben wurde, wartet hier ein Jackpot mit rund 400.000 Euro.



Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 5. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen