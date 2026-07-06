SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Sina Lenherr zur Wahl zur VSStÖ-Bundesvorsitzenden

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Sina Lenherr herzlich zu ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden des VSStÖ. Sina Lenherr wurde am Samstag bei der Bundeskonferenz des Verbands Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) mit einem grandiosen Ergebnis zur neuen Vorsitzenden gewählt. „Der VSStÖ ist seit Jahrzehnten eine starke und verlässliche Stimme für Studierende in Österreich. Der VSStÖ kämpft konsequent für faire Studienbedingungen, freie und offene Hochschulen und mehr Chancengerechtigkeit. Dass Sina nun mit einem so starken Ergebnis an die Spitze gewählt wurde, ist ein starkes Zeichen des Vertrauens“, betont Babler heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Babler und Seltenheim danken zugleich der bisherigen Vorsitzenden Miriam Amann für ihren großen Einsatz. „Miriam hat gemeinsam mit ihrem Team Herausragendes geleistet. Das starke Ergebnis von 30 Prozent bei der letzten ÖH-Wahl und die Mobilisierung vieler junger Menschen für den VSStÖ tragen klar ihre Handschrift. Dafür gebührt ihr großer Dank“, so Seltenheim.

Für Babler ist klar: „Der VSStÖ und die Sozialdemokratie verbindet die gemeinsame Überzeugung, dass Bildung ein Recht und kein Privileg ist. Studieren darf niemals vom Geldbörsel der Eltern abhängen. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft für ein offenes und gerechtes Hochschulsystem und eine Gesellschaft mit gerechten Bildungschancen kämpfen.“ Babler und Seltenheim wünschen Sina Lenherr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und sind überzeugt, dass sie den erfolgreichen Weg des VSStÖ fortsetzen wird. (Schluss) ff/bj