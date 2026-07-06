  • 06.07.2026, 08:55:03
  • /
  • OTS0021

Bauwerksbuch-Pflicht in Wien: Kostenloser Online-Check zeigt Eigentümern ihre Frist

Baumeister stellt kostenloses Tool bereit - präzise Fristen statt Verunsicherung

Bauwerksbuch-Pflicht in Wien: Kostenloser Online-Check zeigt Eigentümern ihre Frist unter https://dein-bauwerksbuch.wien/
Wien (OTS) - 

Zehntausende Wiener Gebäude brauchen ein digitales Bauwerksbuch gemäß § 128a der Bauordnung für Wien (BO) – rund 57.000 Bestandsgebäude, etwa 32.400 davon bereits bis Ende 2027. Viele Eigentümer und Hausverwaltungen wissen jedoch nicht, ob ihr Objekt betroffen ist und welche Frist gilt. Ein kostenloser Online-Check eines Wiener Baumeisters schafft in wenigen Sekunden Klarheit.

Maßgeblich ist das Jahr der Ersterrichtung – spätere Zu- oder Umbauten ändern daran nichts. Gebäude, die vor dem 1. Jänner 1919 errichtet wurden, benötigen ein registriertes Bauwerksbuch bis 31. Dezember 2027; Gebäude aus der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1919 und dem 1. Jänner 1945 bis 31. Dezember 2030. Für später errichtete Gebäude besteht derzeit keine Erstellungspflicht im Bestand.

„Wir erleben derzeit eine erhebliche Verunsicherung am Markt. Eigentümer und Hausverwaltungen verlieren Zeit, weil die gestaffelten Fristen oft verkürzt oder verwechselt werden", erklärt Baumeister Dipl.-Ing. (FH) Nihad Kotlo. „Mit dem Online-Check wollen wir sachliche Orientierung bieten – in 30 Sekunden, ohne Anmeldung."

Das Tool unter https://dein-bauwerksbuch.wien/bauwerksbuch-check.html fragt in drei kurzen Schritten die wichtigsten Eckdaten ab – ohne Registrierung und ohne persönliche Daten. Eigentümer erhalten sofort eine erste Einordnung, ob ihr Gebäude betroffen ist und welche Frist gilt; ob die Pflicht im Einzelfall greift, klärt anschließend eine fachliche Prüfung.

Erstellen dürfen das Bauwerksbuch nur Befugte – Baumeister, Ziviltechniker oder Gerichtssachverständige. Bei Nichterfüllung drohen Verwaltungsstrafen bis zu 50.000 Euro (§ 135 Abs. 1 BO).

Gebäude betroffen? Frist in 30 Sekunden prüfen

Der kostenlose Pflicht-Check zeigt ohne Anmeldung, ob Ihr Gebäude ein Bauwerksbuch benötigt und bis wann.

Rückfragen & Kontakt

Dein Bauwerksbuch
Architekturbüro Baumeister Dipl.-Ing. (FH) Nihad Kotlo
Telefon: 01 928 44 141
E-Mail: [email protected]
Website: https://dein-bauwerksbuch.wien

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Bauwerksbuch-Pflicht in Wien: Kostenloser Online-Check zeigt Eigentümern ihre Frist unter https://dein-bauwerksbuch.wien/ [Bild, 45.27KB]

Dein Bauwerksbuch Wien

Rückfragen & Kontakt

Dein Bauwerksbuch
Architekturbüro Baumeister Dipl.-Ing. (FH) Nihad Kotlo
Telefon: 01 928 44 141
E-Mail: [email protected]
Website: https://dein-bauwerksbuch.wien

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright