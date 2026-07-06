  • 06.07.2026, 08:50:33
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Urlaub im Kunstwerk: Das Kärntner „EinBaumHaus“ öffnet seine Türen

Das innovative Architekturkonzept von Wolfgang Lackner ist ab sofort als Ferienhaus buchbar.

Eröffnung vom Einbaumhaus in Moschenitzen in der Nähe des Wörthersees.
Moschenitzen 20, 9072 Ludmannsdorf Kärnten (OTS) - 

Das visionäre Konzept des Kärntner Kunstarchitekten Wolfgang Lackner wird erlebbar: Das EinBaumHaus öffnet ab sofort seine Türen für den nachhaltigen Tourismus. Das Leuchtturmprojekt verbindet innovatives Design mit einem authentischen Naturerlebnis abseits starrer Winkel.

Organische Architektur trifft Wohngesundheit

Im Mittelpunkt steht ein stilisierter Baumstamm, um den sich fließende Wohnräume entwickeln. Für ein einzigartiges Raumklima sorgt die konsequente Nutzung regionaler, unbehandelter Materialien wie Holz, Strohdämmung und Kalkputz. Das langlebige Bauwerk ist am Ende seines Lebenszyklus vollständig recyclebar.

„Das EinBaumHaus lädt dazu ein, Wohnen und Natur neu zu erleben“, so Lackner. Das Feriendomizil zeigt, dass zukunftsweisende Erholung in der Rückbesinnung auf natürliche Prinzipien liegt. Buchungen und persönliche Bau-Beratungen vor Ort sind ab sofort möglich.

EinBaumHaus auf Booking.com

Man kann bereits seinen Urlaub im EinBaumHaus buchen.

Rückfragen & Kontakt

DI FH Wolfgang Lackner
Telefon: 06645566622
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.facebook.com/einbaumhaus

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Vorschau Bild von Eröffnung vom Einbaumhaus in Moschenitzen in der Nähe des Wörthersees. [Bild, 2.52MB]

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