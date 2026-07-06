  • 06.07.2026, 08:51:02
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  • OTS0018

Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds beschließt Förderung für 67 Projekte

LR Teschl-Hofmeister: Investitionen in moderne Schul- und Betreuungseinrichtungen beschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Am 3. Juli 2026 tagte unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds. Aufgabe des Kuratoriums ist die Beschlussfassung über Unterstützungsleistungen an Gemeinden für Investitionen in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. „In dieser Sitzung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurden Förderungen für 67 Projekte beschlossen. Die Investitionen reichen von Neubauten von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen über Sanierungen, Um- und Zubauten bis hin zu Ankäufen beispielsweise von EDV-Anlagen oder Einrichtungen“, erklärt Teschl-Hofmeister.

„Acht vorgelegte Projekte betreffen Projekte mit anerkannten Kosten von über 100.000 Euro. Darunter befinden sich auch wieder Erweiterungen von Kindergärten im Zusammenhang mit der NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive, die wir mit einem erhöhten Satz fördern. So wird beispielsweise der Zubau des Kindergartens Obergrafendorf, Ebersdorferstraße, von drei Gruppen und einem Bewegungsraum gefördert. In Poysdorf, Adolf-Schwayer-Gasse, entsteht ein Neubau mit vier zusätzlichen Kindergartengruppen und einer zusätzlichen Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe – auch diesen Ausbau an Kinderbetreuung fördern wir gerne mit dem erhöhten Fördersatz“, so Teschl-Hofmeister.

„Der Schul- und Kindergartenfonds ist eine wichtige Einrichtung zur Unterstützung der Gemeinden bei Investitionen in moderne Schul- und Betreuungseinrichtungen. Wir schaffen hier gemeinsam mit den Kommunen die räumliche Basis für eine innovative und zukunftsorientierte Pädagogik und Betreuung in unserem Land. Investitionen in Bildungseinrichtungen sind auch immer Maßnahmen für die positive Entwicklung des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft in Niederösterreich und daher freut es mich sehr, dass im Budgetpfad für die Jahre 2027 und 2028 hier ausreichend Geld von Seiten des Landes NÖ für die Förderung des Ausbaus zur Verfügung gestellt wird“, so die Bildungs-Landesrätin abschließend.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

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