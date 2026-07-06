Deloitte Österreich: Barbara Lange-Zehenthofer ist neue Leiterin des Bereichs Corporate Human Resources

Wien (OTS) -

Seit 1. Juni 2026 leitet Barbara Lange-Zehenthofer den Bereich Corporate Human Resources bei Deloitte Österreich und stärkt mit ihrer langjährigen Erfahrung ab sofort die strategische Personalarbeit.



Deloitte Österreich holt eine erfahrene HR-Expertin als neue Human Resources Leiterin an Bord.



Barbara Lange-Zehenthofer (41) leitet seit Anfang Juni 2026 den Bereich People, Career & Learning bei Deloitte Österreich. Die HR-Expertin aus Feldbach in der Steiermark bringt mehr als 18 Jahre HR-Erfahrung aus den Bereichen Hotellerie, Autovermietung und Recht ein. Zuletzt war sie in leitender Funktion bei einem Hotelbetreiber tätig. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem in HR Strategy & Planning, Culture Building und Leadership Development. Künftig wird sie bei Deloitte Österreich die strategische Weiterentwicklung aller HR-Prozesse entlang des Employee Life Cycles, einschließlich Employer Branding, Recruiting, Learning & Development sowie Talent- und Performance Management, verantworten.



„Ich bin überzeugt, dass Unternehmen dann erfolgreich sind, wenn Menschen ihr Potenzial entfalten können. In meiner neuen Rolle ist es mir besonders wichtig, zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen und ein Umfeld fördern, das von Vertrauen, Klarheit und Respekt geprägt ist“, betont Barbara Lange-Zehenthofer.



Martin Freudhofmeier, Partner und CHRO bei Deloitte Österreich, fügt hinzu: „Mit Barbara Lange-Zehenthofer gewinnen wir eine ausgewiesene HR-Expertin, die unsere Organisation strategisch weiterentwickeln wird. Ihre Erfahrung und ihr klarer Blick für Menschen und Prozesse sind ein großer Gewinn für unser Unternehmen. Ich bin sicher, dass sie wichtige Impulse für unsere weitere Entwicklung setzen wird.“



Zum Download:

Foto Barbara Lange-Zehenthofer Credits Deloitte





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