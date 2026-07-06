Eröffnung der Malteser-Klinik in Gaza: Österreich unterstützt lebensrettende Versorgung

Wien (OTS) -

Nach monatelangen Verhandlungen wurde mit der Eröffnung der neuen Malteser-Klinik am 22. Juni 2026 in Gaza ein wichtiger Meilenstein für die medizinische Versorgung in einem der derzeit schwierigsten humanitären Einsatzgebiete erreicht. Die Einrichtung ermöglicht täglich bis zu 150 Menschen den Zugang zu dringend benötigter medizinischer Hilfe. Gemeinsam mit „Nachbar in Not“ leistet Österreich einen wesentlichen Beitrag.

Der laufende Betrieb der Malteser-Klinik wird auch durch Österreich unterstützt, unter anderem durch 100.000 Euro von „Nachbar in Not“. Die Klinik ist aus einer Partnerschaft zwischen dem Malteserorden und dem Lateinischen Patriarchat von Jerusalem hervorgegangen und wird von Malteser International koordiniert.

„Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Jahr 2023 ist es Malteser International gelungen, über 200 Tonnen lebenswichtiger Hilfsgüter an rund 25.000 Menschen in der Gemeinde und den angrenzenden Gebieten zu liefern. Nun können wir auch vor Ort den Menschen in Not lebensrettende medizinische Versorgung bieten und ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Dass Österreich durch die Zusammenarbeit mit Nachbar in Not einen wichtigen Beitrag dazu leistet, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit“, erklärt der Gesundheits- und Sozialminister des Malteserordens, S.E. Großhospitalier Dr. Josef D. Blotz.

Die neue Malteser-Klinik bietet umfassende medizinische Grundversorgung, darunter allgemeinmedizinische Behandlungen, Notfallversorgung sowie die Betreuung von Frauen, Kindern und chronisch kranken Menschen. Die medizinische Versorgung im Gazastreifen ist in einem katastrophalen Zustand. 60 % der Gesundheitsein­richtungen wurden vollständig zerstört, viele weitere sind schwer beschädigt. Trotz Waffenstillstand gibt es immer wieder Kämpfe. Die hygienischen und sanitären Bedingungen sind äußerst prekär. Fast die gesamte Bevölkerung wurde wiederholt vertrieben, leidet Hunger, ist völlig erschöpft und zutiefst traumatisiert. Millionen Menschen sind daher auf internationale Hilfe angewiesen. Mit der Eröffnung der Klinik leisten die Malteser daher einen nachhaltigen Beitrag zur Linderung dieses menschlichen Leids.

Jeder gespendete Euro trägt dazu bei, medizinische Hilfe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Die Malteser bedanken sich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie bei „Nachbar in Not“ für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Das Leid ist unermesslich – Spenden sind daher auch weiterhin dringend nötig“, betont Mag. Manuel Weinberger, Repräsentant von Malteser International in Österreich.

Spenden an: „Malteser Hospitaldienst“ - IBAN: AT65 2011 1800 8087 0800

Verwendungszweck: Gaza