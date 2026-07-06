VSStÖ: Sina Lenherr als neue Bundesvorsitzende gewählt

Wien (OTS) -

Am Samstag fand die 92. ordentliche Bundeskonferenz des Verbands Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) statt. Aus ganz Österreich fanden sich die Delegierten in Wien zusammen, um die Weichen für die Arbeit im kommenden Jahr zu stellen, über inhaltliche Schwerpunkte zu entscheiden sowie ein neues Bundesteam zu wählen. Dabei wurde die bisherige Sozialsprecherin Sina Lenherr zur neuen Bundesvorsitzenden des VSStÖ gewählt.

“Gerade jetzt haben wir als VSStÖ alle Hände voll zu tun”, betont die 22-jährige angesichts der aktuellen hochschulpolitischen Lage. “Wir sind weiterhin die laute Stimme der Studierenden, obgleich es um einen freien Hochschulzugang, soziale Gerechtigkeit oder Diskriminierung geht.” Sina Lenherr tritt die Nachfolge von Miriam Amann an, die den VSStÖ die letzten zwei Jahre geleitet hat.

In ihrer Rede bei der Bundeskonferenz sprach Sina Lenherr davon, wie sich die vielen Krisen – Kriege, Teuerung, Klimakrise, Rechtsruck – auf junge Menschen auswirken und es immer schwieriger machen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. „Im kommenden Jahr gilt es, allen Studierenden zu zeigen, dass es mit dem VSStÖ eine starke sozialistische Kraft gibt, die für sie kämpft. Dass es eine Alternative gibt zum jetzigen System, dass die Hochschulen und unsere Welt nicht so bleiben müssen, wie sie jetzt sind!“ , kommentiert Sina Lenherr die Aufgabe, die sie sich und ihrem neuen Team setzen möchte.

Nach seinem historisch besten Wahlergebnis im Jahr 2025 möchte der VSStÖ seinen Erfolg bei den kommenden ÖH-Wahlen weiter ausbauen und wieder als stimmenstärkste Fraktion hervorgehen. „Denn wir haben den Anspruch, bedingungslos hinter den Studierenden zu stehen. Wir wollen tagtäglich dafür kämpfen, dass Hürden im Studium abgebaut werden und Studierende sozial abgesichert sind. Denn wir sind die, die lautstark für eine ausfinanzierte und diskriminierungsfreie Hochschule einstehen!"

Neben der Bundesvorsitzenden Sina Lenherr wurde bei der gestrigen Bundeskonferenz Vanessa Hoffellner zur stellvertretenden Vorsitzenden und feministischen Sprecherin gewählt. Als Bundessekretärin wurde Mia Nöbauer bestätigt. Rebekka Arnhold wurde als hochschulpolitische Sprecherin betraut, Maja Münch wurde für das Internationale Sekretariat gewählt. Ergänzt wird das Team durch Queersprecher_in Penelope Hinze Garcia, Ronja Hasler als Sozialsprecherin sowie Samuel Eberl, der das Amt des Pressesprechers übernehmen wird.

„In Zeiten von unterfinanzierten Hochschulen, der Klimakrise und dem Aufstieg rechter und autoritärer Kräfte ist es von großer Bedeutung, dass eine progressive und kritische Stimme in der Hochschulpolitik vertreten ist. Wir sind entschlossen, den Kampf für eine gerechtere Welt aufzunehmen und unsere antifaschistischen und queerfeministischen Grundsätze immer und immer wieder aufs Tableau zu bringen – ob in der Hochschulpolitik oder auf den Straßen.“ , betont das neu gewählte Bundesteam.

Das neue Bundesteam bedankt sich bei allen scheidenden Funktionär_innen und wünscht ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute.

Fotos des neuen Bundesteams: https://flic.kr/s/aHBqjCYphP