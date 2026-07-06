Frisches Grün im Hochsommer: Was dem Rasen jetzt guttut

Leonding-Linz (OTS) -

Hochsommer, Trockenphasen und Urlaubszeit können Rasenflächen sichtbar belasten. Mit der richtigen Pflege, gezielter Bewässerung und etwas Geduld bei trockenen Stellen kommt der Rasen besser durch heiße Sommertage. „ Mit ausreichend Wasser, einer angepassten Schnitthöhe und gezielter Rasenstärkung, wie dem Royal Green von Multikraft, bleibt der Rasen widerstandsfähig und vital. Ab September ist außerdem ein guter Zeitpunkt für einen Herbst-Rasendünger, um den Rasen nach dem Sommer zu unterstützen und auf die kühlere Jahreszeit vorzubereiten “, so bellaflora Pflanzenexpertin Bettina.