Finkenberg, Zillertal (OTS) -

50 Jahre STOCK resort: Ein Sommerfest voller Gänsehaut, Musik und #magicmoments

Finkenberg, 02. Juli 2026. Ein Abend ganz in Weiß, rund 450 Gäste und ein Gefühl, das bleibt: Das große Sommerfest zum 50-jährigen Jubiläum des STOCK resorts wurde zu einem der emotionalsten Höhepunkte der Jubiläumswoche – persönlich, stimmungsvoll und voller unvergesslicher Momente.

Stammgäste, Partner, Freunde und Wegbegleiter kamen zusammen, um mit der Familie Stock auf 50 Jahre STOCK Geschichte anzustoßen. Die Terrasse verwandelte sich in eine festliche Bühne voller Begegnungen, Erinnerungen und Herzlichkeit. Zwischen Open Kitchen, feiner Kulinarik, Welcome Drinks und sommerlicher Abendstimmung wurde gelacht, erzählt und gefeiert. Immer wieder spürbar: Dieses Jubiläum ist weit mehr als ein Meilenstein – es ist eine Herzensgeschichte.

Besonders berührend waren die Reden des Abends, die von Mut, Zusammenhalt, Familie und echter Gastfreundschaft erzählten. Lisa Mauracher & Band sorgten für einzigartige Stimmung, während Daniel Stock mit viel Herz durch den Abend führte.

Der große Gänsehautmoment folgte mit der Überraschung des Abends: Die legendären Zillertaler Schürzenjäger betraten die Bühne. Spätestens bei „Sierra Madre“ lag jene besondere Magie über der Terrasse, die diesen Jubiläumsabend unvergesslich machte – ein Moment, der nicht nur gehört, sondern gefühlt wurde.

Ein glanzvolles Feuerwerk mit Lasershow setzte den Schlusspunkt, bevor mit DJ bis tief in die Nacht weitergefeiert wurde. Das Sommerfest war ein großes Dankeschön an alle, die das STOCK resort über Jahrzehnte begleitet haben – und ein wunderschöner Blick nach vorne auf viele weitere Jahre STOCK Feeling.

50 Jahre STOCK resort – gemeinsam Geschichte erleben.

Cheers to 50 Years.