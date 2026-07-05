dif26: Drei Tage, eine Insel, ein Sommer für ganz Wien

Wien (OTS) -

Das Donauinselfest, Europas größtes Freiluftfestival bei freiem Eintritt, verwandelte die Donauinsel von 3. bis 5. Juli 2026 zum 43. Mal in eine pulsierende Bühne für ganz Wien – heuer unter dem Motto „Sommer an!“. Bei angenehmen Sommertemperaturen strömten Hunderttausende Besucher:innen täglich auf die Insel und erlebten vielfältige musikalische Highlights, unzählige Freizeitangebote und eine mitreißende und friedliche Stimmung. Ein Fest dieser Größenordnung bei freiem Eintritt sucht international seinesgleichen und zeigt eindrucksvoll, wie Wien Kultur für alle erlebbar macht. Respektvolles Miteinander und Teilhabe sind seit jeher das Fundament des Donauinselfests – und machen es Jahr für Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach dem Fest ist vor dem Fest: Das 44. Donauinselfest wird von 25. bis 27. Juni 2027 stattfinden und am traditionellen letzten Juniwochenende Musik, Unterhaltung und Information für alle bieten.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Das Donauinselfest hat den Wiener Sommer würdig eingeläutet – einen Sommer zum Genießen, mit vielfältigen Angeboten für alle Wienerinnen und Wiener. Seit Jahrzehnten ist das Donauinselfest ein Symbol für Zusammenhalt und Vielfalt in dieser Stadt. Mein Dank gilt allen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem respektvollen Miteinander gezeigt haben, dass Offenheit, Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt das Fundament unserer Stadt sind.“

Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Drei Tage lang hat das Donauinselfest gezeigt, wie viel Kraft in einem Fest steckt, das allen offensteht. Deshalb entwickeln wir es konsequent weiter – mit mehr Inklusion, einem Ausbau der Awareness-Angebote sowie neuen Schwerpunkten für Bewegung und Gesundheit. Gleichzeitig bleibt die große musikalische Vielfalt mit zahlreichen heimischen Acts ein wesentlicher Bestandteil des Festivals. Das Donauinselfest bleibt sich treu, indem es sich weiterentwickelt – als Fest, das gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und allen Menschen in Wien offensteht.“

Julia Healy, Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfestes: „Eine Veranstaltung dieser Dimension gelingt nur mit einem starken Team, großem Zusammenhalt und Menschen, die mit Herz, Professionalität und Verlässlichkeit anpacken. 700 Stunden Programm, rund 200 Acts und ein 4,5 Kilometer langes Festivalgelände – das stemmt niemand allein. Mein Dank gilt unseren Mitarbeitenden, den ehrenamtlich Engagierten, den Einsatzorganisationen, den Behörden sowie all unseren Partner:innen, die das Donauinselfest seit Jahren mittragen und ohne die es in dieser Form nicht möglich wäre.“

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums