dif26: Fulminanter letzter Festivaltag

Wien (OTS) -

Mit einem programmreichen Festivalsonntag ist das 43. Donauinselfest unter dem Motto „Sommer an!“ heute zu Ende gegangen. Drei Tage lang feierten Wiener:innen sowie Festivalbesucher:innen bei freiem Eintritt auf 14 Bühnen und mit über 700 Stunden Programm gemeinsam einen der Höhepunkte des Wiener Sommers. Am letzten Festivaltag ließen es sich Musikfans, Familien und Nachwuchstalente nicht nehmen, das Donauinselfest gemeinsam ausklingen zu lassen.

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Mit dem heutigen Sonntag geht ein weiteres erfolgreiches Donauinselfest zu Ende. Drei Tage lang hat Wien gezeigt, wie gelebter Zusammenhalt aussieht: Das Donauinselfest bringt Menschen aller Generationen zusammen und macht Kultur, Unterhaltung und Information für alle frei zugänglich. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie den Einsatzorganisationen, die mit ihrem Engagement dieses Fest möglich machen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Besucherinnen und Besucher, die mit ihrem respektvollen Miteinander zu einer gelungenen und friedlichen Atmosphäre beigetragen haben. Wir freuen uns schon jetzt auf die 44. Ausgabe des Donauinselfests im nächsten Jahr.“

Julia Healy, Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfests: „Der Festivalsonntag war ein würdiger Abschluss eines unvergesslichen Wochenendes – von Rock-, Schlager- oder Pop-Größen bis zu unseren jüngsten Talenten war heute noch einmal alles dabei, was das Donauinselfest ausmacht. Ich bin unglaublich stolz auf unser gesamtes Team und alle Partner:innen, die dieses Fest jedes Jahr aufs Neue möglich machen.“

Ein letztes musikalisches Feuerwerk

Auf der Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne gaben mit RTIC-Gewinnerin emma, PÄM und NESS (mit Special Guests HE/RO) gleich drei aufstrebende weibliche österreichische Künstlerinnen den Auftakt und bescherten dem Publikum einen fulminanten Start in den Festivalsonntag. Im Anschluss heizte KAMRAD dem Publikum weiter ein, bevor Nico Santos als letzter Headliner des Wochenendes die Festbühne übernahm und das Publikum noch einmal zum Mitsingen brachte. Ganz andere Töne schlug die Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne an: Mit Mr. Hurley & die Pulveraffen und Feuerschwanz ging es hier rockig in den Abend. Auf der Erste Bank / Kronehit Electronic Music Bühne übernahmen REWI und Alle Farben und hielten das Publikum auf der Tanzfläche. Zum Wochenendausklang wurde es auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne noch einmal richtig gemütlich: Die jungen Zillertaler und Jazz Gitti & Disco Killers sorgten für gute Stimmung. Im ORF III Kulturzelt sorgten Fritz Jergitsch – Die Tagespresse LIVE und der Hangweyrer und Palfrader Podcast für einen humorvollen Abschluss.

Auch abseits der Bühnen ließ sich der letzte Festivaltag genießen: Mit YOGA by AuroraYoga auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne und Yogalates / Dance Workout auf der Friedensbühne wurde der Tag sanft eingeläutet. Wer das Festivalgelände noch einmal von oben sehen wollte, nutzte den NÖM fru fru Sky Flyer, und am Edelstoff Pop-Up Designmarkt ließen sich bis zum Schluss Statement-Schmuck, Upcycling-Taschen und Slow-Fashion-Stücke von 25 jungen Labels entdecken. Sportliche Highlights gab es auch am Sonntag zur Genüge: Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne stand eine Vorführung von YU-Taekwondo auf dem Programm, auf der Arbeitsweltinsel kämpften die Damen beim 3x3-Turnier um jeden Punkt, und bei den ÖFB-Kids-Mitmachstationen gab es eine Autogrammstunde mit den U21 Nationalspielern Mattheo Schablas und Philipp Maybach.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums