Siegerehrung der 74. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe

St. Pölten (OTS) -

In Zistersdorf fanden an diesem Wochenende nach den Jahren 2003 und 2016 wieder die NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe statt. Heute, Sonntag, wurde die Siegerverkündung mit anschließender Ehrung, an der auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf teilnahmen, vorgenommen. Der Einmarsch der Bewerbsgruppen wurde musikalisch von den Musikkapellen Zistersdorf und Jedenspeigen umrahmt.

„Das ist spitze! Herzliche Gratulation zu dem, was ihr hier organisiert habt“, bedankte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei allen Verantwortlichen der NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe. Sie gratulierte allen Bewerberinnen und Bewerbern, die sich in den letzten Tagen den Herausforderungen gestellt haben: „Über 10.000 Feuerwehrmitglieder und rund 1.200 Bewerbsgruppen haben gezeigt, was die niederösterreichischen Feuerwehren auszeichnet: Teamgeist, Disziplin, Kameradschaft und Zusammenhalt.“ „Gerade bei der Feuerwehr gewinnt man nie alleine“, betonte die Landeshauptfrau, dass es bei den Feuerwehren um Zusammenarbeit, Professionalität und Schnelligkeit gehe.

„Herzlichen Glückwunsch unseren Siegergruppen“, diese hätten Spitzenleistungen erbracht und diese seien das „Ergebnis harter Arbeit“. „Der Leistungsbewerb zeigt die Schlagkraft der Feuerwehren im gesamten Land“, sagte die Landeshauptfrau, dass sie stolz darauf sei, dass diese 365 Tage im Jahr an der Seite der Landsleute stehen. „Wir wissen, wir können uns auf euch verlassen und ihr sollt wissen, ihr könnt uns auf das Land verlassen“, so Mikl-Leitner zu den Kameradinnen und Kameraden.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigte sich erfreut über die Steigerung der Teilnahme an den Bewerben und bedankte sich bei den niederösterreichischen Feuerwehren: „Ihr seid das Fundament der Sicherheit in Niederösterreich.“ Er bedankte sich bei „allen, die die Bewerbe zustande gebracht haben“ und hob auch die „tolle Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Rotem Kreuz“ hervor. Der Landesfeuerwehrkommandant bedankte sich auch bei der Landeshauptfrau „für die Unterstützung, die du deinen Feuerwehren immer zukommen lässt“ und für das Miteinander in Niederösterreich. Was die Feuerwehren auszeichne, seien vor allem der Zusammenhalt und die Kameradschaft.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Silber ohne Alterspunkte ging die Gruppe Hürm 1 (Wanderpreis Großer St. Florian) vor den Gruppen Inzersdorf ob der Traisen 2 (Wanderpreis St. Florian), Zwentendorf 1 (Wanderpreis Feuerwehrhelm) und Zillingdorf-Markt 1 (Wanderpreis Strahlrohr) als Sieger hervor. Bei den Damen gewann die Gruppe Maria Raisenmarkt Damen vor den Gruppen Gleichenbach Damen und Großharras 2.

In der Wertungsklasse Silber U180 gewann die Gruppe Wilfersdorf 1, der zweite Platz ging an die Gruppe Reinsberg 2 und der dritte Platz an die FF Ringendorf.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze ohne Alterspunkte ging die FF Trattenbach (Wanderpreis Großer St. Florian) vor der FF Bischofstetten (Wanderpreis St. Florian) und den Gruppen Aigen 1 (Wanderpreis Feuerwehrhelm) und Münchendorf 1 (Wanderpreis Strahlrohr) als Sieger hervor. Der 3. Wanderpreis FLA Bronze ohne Alterspunkte ging an die FF Bischofstetten, die den Feuerwehrhelm endgültig errungen hat. Bei den Damen gewann die Gruppe Niederabsdorf 4 Damen vor den Gruppen Maria Raisenmarkt Damen und Inzersdorf ob der Traisen 3 Damen.

In der Wertungsklasse Bronze U180 gewann die Gruppe Johannesberg 4 vor den Gruppen Reinsberg 2 und Pinnersdorf 2.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Silber mit Alterspunkten ging die Gruppe Otterthal 1 (Wanderpreis Großer St. Florian) vor den Gruppen Weigelsdorf 2 (Wanderpreis St. Florian) und Randegg 1 (Wanderpreis Feuerwehrhelm) als Sieger hervor.

Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze mit Alterspunkten ging die Gruppe Weigelsdorf 2 (Wanderpreis Großer St. Florian) vor den Gruppen Otterthal 1 (Wanderpreis St. Florian) und Thallern 2 (Wanderpreis Feuerwehrhelm) als Sieger hervor.

Von den Gästen erhielt die Berufsfeuerwehr Wien-Hernals jeweils einen Ehrenpreis im Bewerb Silber ohne Alterspunkte und Bronze ohne Alterspunkte.

Das Abschnittsfeuerwehrkommando Zistersdorf als Veranstalter erhielt einen Ehrenpreis, gewidmet von der Landeshauptfrau.

Unter den weiteren Ehrengästen waren u.a. der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, die Landtagsabgeordneten Rene Zonschits, René Lobner und Dieter Dorner, Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, Bürgermeister Elmar Schöberl und Bezirkshauptfrau Claudia Pfeiler-Blach. Von der Sicherheitsfamilie begrüßte der Landesfeuerwehrkommandant Landespolizeidirektor Franz Popp, Hans Ebner, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Bataillonskommandant Hans-Peter Hohlweg, Markus Schimböck, Präsident der Wasserrettung Niederösterreich, und Josef Schmoll, Geschäftsführer des Notruf Niederösterreich, sowie von den weiteren Partnern NV-Vorstandsdirektor Stefan Wukovitsch und NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger.

Nähere Informationen: www.landesbewerb2026zistersdorf.at