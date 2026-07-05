43. Filmfest München: CineVisionAward, FIPRESCI-Preis und Publikumspreis für ARTE-Koproduktionen

Straßburg (OTS) -

Bei der Preisverleihung des 43. Filmfest München ist die ARTE-Koproduktion A GIRL UNKNOWN von Jing Zou mit dem CineVision Award für den besten internationalen Nachwuchsfilm ausgezeichnet worden.

SCHÖNE SEELEN von Tom Schreiber erhielt den FIPRESCI-PREIS, der vom internationalen Verband der Filmkritik vergeben wird.

LIEBLINGSMENSCHEN - DIE AUSSERGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT VON AGNES & AMIR von Helena Hufnagel wurde durch den Publikumspreis zum Gewinner.

Die Preise im Überblick:

CineVisionAward

A GIRL UNKNOWN

Spielfilm von Jing Zou

Drehbuch: Jing Zou

China/Frankreich 2026, 125 Min.

ARTE France Cinéma, Pure Light Films, Memoria Films, Maneki Films, Eagle Media, Pure Light Films, Emei Film Group

Mit: Gengxi Li, Jiani Shen, Feng Zu, Ruofan Cao

FIPRESCI-Preis

SCHÖNE SEELEN

Spielfilm von Tom Schreiber

Drehbuch: Julia Janzen, Tom Schreiber

Deutschland 2026, 117 Min.

ZDF/ARTE, Sutor Kolonko

Mit: August Diehl, Josef Hader, Maya Unger, Thomas Schubert

Publikumspreis

LIEBLINGSMENSCHEN - DIE AUSSERGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT VON AGNES & AMIR

Spielfilfm von Helena Hufnagel

Drehbuch: Malte Welding

Deutschland 2026, 108 Min.

ZDF/ARTE, Nordpolaris

Mit: Katharina Thalbach, Bardo Böhlefeld, Ulrike Kriener, Noah Saavedra, Ronald Zehrfeld

Alle weiteren Infos zu den Preisen sind hier zu finden.

Wir gratulieren herzlich!