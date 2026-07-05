Hanel-Torsch/Nevrivy: Baustart für Gemeindebau NEU in der Melangasse 1A: 114 leistbare Gemeindewohnungen für die Donaustadt

Wien (OTS) -

In der Melangasse 1A / Eipeldauer Straße im 22. Bezirk fiel mit dem Spatenstich der offizielle Startschuss für den 28. Gemeindebau NEU. In direkter Nachbarschaft zum bestehenden Josef-Bohmann-Hof entsteht ein moderner Gemeindebau NEU mit insgesamt rund 320 leistbaren Gemeindewohnungen, von denen 114 im ersten Bauabschnitt realisiert werden. Die Anlage bietet qualitätsvolle Freiräume und vielfältige Nutzungsangebote für unterschiedliche Lebensbedürfnisse.

„Wien baut seine unangefochtene Führungsrolle in Sachen sozialer Wohnbau weiter aus! Der Baustart in der Melangasse ist ein weiteres starkes Signal für noch mehr modernes, leistbares Wohnen und für sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt. Mit 114 neuen Gemeindewohnungen schaffen wir zusätzlichen qualitätsvollen, leistbaren Wohnraum und setzen zugleich auf nachhaltige Bauweise und attraktive Freiräume. Gemeindebauten NEU verbinden dabei unbefristete Mietverträge mit Wohn- und Gemeinschaftsangeboten, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Gleichzeitig setzt das Projekt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Quartiers entlang der Eipeldauer Straße“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Die Donaustadt wächst und deswegen ist es umso wichtiger, qualitativ hochwertigen und leistbaren Wohnraum zu schaffen. Der neue Gemeindebau in der Melangasse bringt nicht nur dringend benötigte Wohnungen, sondern stärkt durch neue Freiräume und Infrastruktur das gesamte Umfeld. Damit entsteht ein lebendiges und zukunftsfähiges Grätzl“, ergänzt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

„Der Gemeindebau NEU in der Melangasse steht für einen modernen Gemeindebau, der hohe Anforderungen an Architektur, Funktionalität und Klimafitness erfüllt. Auf einer bereits versiegelten Fläche schaffen wir durch kompakte Baukörper, durchdachte Grundrisse und begrünte Freiräume für heutige und zukünftige Generationen ein Wohnumfeld mit hoher Lebensqualität“, erklären Wiener Wohnen und WIGEBA.

Mehr Raum für Nachbarschaft und Lebensqualität

Die neue Wohnhausanlage umfasst 114 Gemeindebauwohnungen und bietet ein vielfältiges Spektrum an Wohnungsgrößen von Ein- bis Vierzimmerwohnungen. Sie zeichnen sich durch hohe Wohnqualität, private Freiräume sowie eine vielfach zweiseitige Orientierung mit guter Durchlüftung aus. Ergänzt wird das Konzept durch begrünte Innenhöfe („green pockets“) mit hoher Aufenthaltsqualität, die zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen und Raum für Begegnung bieten. Zusätzlich entstehen:

ein großzügiges Geschäftslokal

lebendige Erdgeschoßzone und Gemeinschaftsräume

klar strukturierte Zugänge und Wegebeziehungen

neue Aufenthaltsbereiche für Bewohner*innen

gut erreichbare Fahrradabstellräume

Stadtentwicklung mit Weitblick

Der Gemeindebau NEU stärkt nicht nur das neue Wohnumfeld, sondern vernetzt auch die bestehende Nachbarschaft. Die neue Bebauung (Architektur: Superblock) knüpft an die bestehende Struktur an und schafft entlang der Eipeldauer Straße neue Hofsituationen und klar definierte Zugänge in das Quartier. Dadurch entsteht ein zukunftsfähiger Stadtbaustein, der das Grätzl langfristig aufwertet. Ein weiteres wesentliches Element ist die umfassende Stellplatzlösung mit einer Tiefgarage mit 66 Stellplätzen für die Wohnanlage sowie zusätzliche große Quartiersgarage mit bis zu 626 Stellplätzen. Ergänzt wird das Angebot durch 98 Fahrradabstellplätze. Damit wird nicht nur der Bedarf der Bewohner*innen gedeckt, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung des umliegenden Stadtraums geleistet.

Die Fertigstellung ist für Herbst 2029 vorgesehen.

Gemeindebau NEU im Überblick

Mit dem Spatenstich in der Melangasse 1A schreitet der Ausbau weiterer leistbarer Gemeindewohnungen voran. Es ist der 28. Gemeindebau NEU im Bau, 20 davon sind bereits fertiggestellt. Rund 4.500 Wiener*innen leben aktuell in einem Gemeindebau NEU. Sieben weitere Projekte mit insgesamt rund 1.000 zusätzlichen Wohnungen befinden sich derzeit im Bau – viele weitere sind in Planung. Insgesamt wurden damit bereits über 5.700 neue Wohnungen für künftig etwa 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht.