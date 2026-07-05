Save the Date: #dif27-Termin steht fest!

Wien (OTS) -

Während das Donauinselfest 2026 heute in seinen fulminanten letzten Festivaltag startet, lohnt sich schon jetzt ein Blick in den Kalender: Von 25. bis 27. Juni 2027 – wieder am traditionellen DIF-Wochenende Ende Juni – lädt Europas größtes Freiluftfestival bei freiem Eintritt zur nächsten Runde.

Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest ist ein Fest für alle Wienerinnen und Wiener, das sehen wir dieses Wochenende einmal mehr ganz deutlich: ein musikalisches Spektrum, das von Austropop bis Electronic, von Rock bis Schlager reicht, gelebte Teilhabe und Inklusion sowie ein Programm, das Highlights für alle Generationen bietet – offen für alle, bei freiem Eintritt. Diesen Kurs halten wir auch 2027, und wir freuen uns schon jetzt auf die Planungen für das nächste Donauinselfest.“

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