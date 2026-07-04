dif26: Samstag der Generationen

Wien (OTS) -

Der zweite Tag des 43. Donauinselfestes hat gehalten, was er versprochen hat: Ein Programm für alle Generationen, von den Kleinsten beim Kasperltheater über ein sportliches Rahmenprogramm bis hin zu heimischen und internationalen Acts am Abend. Bei freiem Eintritt feierten Jung und Junggebliebene gemeinsam auf dem 4,5 Kilometer langen Festivalgelände, 16 Inseln und 14 Bühnen.

Auch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig war am Samstag zu Besuch auf der Donauinsel. Bei einem Rundgang über das Gelände machte er an mehreren Stationen Halt, so auch beim Zelt der Festivalseelsorge, wo er gemeinsam mit dem Wiener Erzbischof Josef Grünwidl mit dem Team der Festivalseelsorge der Erzdiözese Wien ins Gespräch kam. Die Festivalseelsorge ist Teil des umfassenden Awareness-Angebots am Donauinselfest und ergänzt die geschulten Awareness-Teams von AwA*, welche die vier Magenta Safe Zones am Festgelände betreuen. Darüber hinaus ist checkit! mit einem Infostand vertreten. Für ausreichenden Sonnenschutz bei den sommerlichen Temperaturen war gesorgt, unter anderem mit Sonnencreme und Kopfbedeckungen der Donauinselfest Partner:innen über das Festivalgelände verteilt. Wer zwischendurch eine Abkühlung brauchte, wurde an den zahlreichenkostenlosen Trinkwasserstellen, die über das gesamte Festivalgelände verteilt sind, fündig.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Das große Interesse am heutigen zweiten Festivaltag zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert das Donauinselfest für die Wienerinnen und Wiener hat. Als Fest mit einem vielfältigen Angebot ist es ein Ort der Begegnung und des Miteinanders. Mein besonderer Dank gilt den Helfer Wiens und allen Einsatzorganisationen, die auf der ‚Sicheres Wien-Insel‘ Sicherheit erlebbar machen und ihre wichtige Arbeit niederschwellig vermitteln. Besonders freut mich auch, dass die Festivalseelsorge bereits zum vierten Mal Teil des Festivals ist. Sie schafft einen Raum, in dem Menschen einander zuhören, ohne zu werten – und zeigt damit, was Wien ausmacht: füreinander da sein und den Zusammenhalt leben.“

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Der Festivalsamstag zeigt jedes Jahr aufs Neue, was das Donauinselfest so besonders macht: Menschen aller Generationen verbringen gemeinsam einen Tag voller Musik, Kultur, Sport und Unterhaltung und das bei freiem Eintritt. Vom Kinderprogramm am Vormittag bis zu den großen Konzerten am Abend sorgt die besondere Stimmung auf der Donauinsel für unvergessliche Festivalmomente und macht den offenen, solidarischen Charakter unserer Stadt greifbar. Genau dafür steht das Donauinselfest seit über vier Jahrzehnten.“

Julia Healy, Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfests: „Was mich heute besonders gefreut hat, war zu sehen, wie generationenübergreifend unser Programm angenommen wird – Familien bei den zahlreichen Mitmach-Stationen, junge Menschen bei unseren Newcomer-Acts und am Abend ein bunt gemischtes Publikum bei den großen Headlinern. Genau das macht das Donauinselfest aus.“

Rock, Austropop oder Schlager – für jede und jeden etwas dabei

Auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne eröffnete RTIC-Gewinnerin ams den Tag, NEK und Katrina (Formerly of Katrina & The Waves) folgten mit Kult-Hits, danach brachten die Earth Wind & Fire Experience by Al McKay mit satten Funk- und Soul-Klängen das Publikum zum Tanzen bevor Gert Steinbäcker & Band mit heimischen Klassikern Lust aufs Mitsingen gab. Auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne ging es zum Tagesausklang mit Nanowar of Steel und Airbourne so richtig zur Sache – die australische Rockband sorgte mit ihrem energiegeladenen Set für einen der Höhepunkte des Festivalsamstags. Das Publikum auf der Erste Bank / Kronehit Electronic Music Bühne tanzte ausgiebig zu den Sets von Levex und David Puentez, die den elektronischen Festivaltag stimmungsvoll ausklingen ließen. Und auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne kamen Schlager- und Austropop-Fans mit Marco Ventre & Band und Matakustix voll auf ihre Kosten.

#dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalsamstag

Auch abseits der Bühnen bot der Samstag ein dichtes Rahmenprogramm für die Besucher:innen. Ein Zeichen für Opferrechte setzte die europaweite Kampagne „Mit offenen Augen“ (#EyesOpen) der Europäischen Kommission, die auf die Rechte von Opfern von Gewalt aufmerksam machte und mit einer Blickkontakt-Challenge ermutigte, genauer hinzusehen – mit dabei war auch Christl Clear. Mutproben und Höhenflüge gab es auf der Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel bei der Ölz SuperSoftChallenge und mit Ischgl – Your Ride 45 Meter über dem Festgelände, während Rettungshunde, Löscheinsätze und ein simulierter Verkehrsunfall Einblicke in die Arbeit der Einsatzorganisationen boten. Am Abend wurde auf der Österreichischen Lotterien Sportinsel beim Public Viewing zum WM-Achtelfinale 2026 kräftig mitgefiebert. Toben, Basteln und Lachen hieß es auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne mit Kasperltheater, ORF Kids Spieleshows und einer Taekwondo-Vorführung. Den Tag ausklingen lassen konnten die Besucher:innen schließlich bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums