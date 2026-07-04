SPÖ-Seltenheim: Babler zeigt klaren Kurs – SPÖ bleibt Motor im Kampf gegen die Teuerung

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim bekräftigt nach dem heutigen Interview von SPÖ-Bundesparteivorsitzendem und Vizekanzler Andreas Babler im Ö1-Mittagsjournal den klaren Kurs der SPÖ in der Bundesregierung. „Andreas Babler hat deutlich gemacht: Für die SPÖ hat die Bekämpfung der Teuerung höchste Priorität. Während frühere Regierungen die Preisexplosion einfach durchrauschen ließen, greift die SPÖ ein und sorgt für spürbare Entlastung im Alltag der Menschen. Die SPÖ ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, so Seltenheim heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Bilanz der vergangenen Monate zeige deutlich die sozialdemokratische Handschrift dieser Regierung: „Mit der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, der Spritpreisbremse, dem Stromtarif, der Mietpreisbremse, dem Energiekrisenmechanismus und dem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien setzen wir eine Anti-Teuerungsmaßnahme nach der anderen um.“ Allein die Halbierung der Mehrwertsteuer bringe Haushalten im Schnitt rund 100 Euro pro Jahr, der Stromtarif entlaste viele Familien um rund 200 Euro. „Bis Ende 2026 stellen wir insgesamt 1,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Inflationsdämpfung und zur Entlastung der Haushalte bereit“, betont Seltenheim.

Besonders erfreulich sei, dass die Inflation im Juni zurückgegangen ist. „Das zeigt, dass unsere Maßnahmen wirken. Gleichzeitig wissen wir, dass noch viel zu tun ist. Deshalb werden wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und weiter alles daransetzen, das Leben für die Menschen in Österreich leistbarer zu machen“, so Seltenheim abschließend. (Schluss) ff