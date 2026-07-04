  • 04.07.2026, 11:25:32
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„Freunde der Freiheit“ feierten Sommerfest und Gründung im Europahaus - Initiator Europa-Abgeordneter Lukas Mandl ist erster Bundesobmann

Neugründung für faktenbasierte Politik zur Unterstützung der ÖVP auf allen Ebenen

Wien (OTS) - 

Nach über einem Jahr Vorbereitungszeit erfolgte am Freitag (3. Juli) im Europahaus mit rund 150 Gästen die Gründung der „Freunde der Freiheit“. Initiator und Bundesobmann Lukas Mandl betont dazu: „Die Freunde der Freiheit unterstützen die ÖVP nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen. Wir lassen uns Rot-Weiß-Rot als unsere Farben nicht nehmen, sondern halten sie hoch. Dabei denken und handeln wir europäisch.“
Weiters engagieren sich im neu gewählten Bundesvorstand Kerstin Fladerer, Caroline Hungerländer, Gregor Raidl, Jakob Etzel und Nico Machat. Die Organisation unterstützt die ÖVP in den Bereichen Persönlichkeiten, Nachwuchs und Positionierung.

Gemeinsam mit dem schwedischen Europa-Abgeordneten Jörgen Warborn feierte die soeben gegründete Initiative ihr Sommerfest. Warborn hielt eine beherzte Key-Note Speech für Deregulierung und wirtschaftlichen Aufschwung. Ebenfalls sprachen Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, die Abgeordneten zum Nationalrat Andreas Hanger und Wolfgang Gerstl, Bundesrat Sebastian Stark und weitere Vertreter:innen aller politischen Ebenen.

Fotos zur Veranstaltung sind hier abrufbar.

Bei der Veranstaltung präsentierte Mandl auch sein kürzlich erschienenes Buch „Was dir zusteht“, das man hier bestellen kann.

Als nächstes starten die „Freunde der Freiheit“ ein Mentoring-Programm sowie Workshops zu Wirtschaft und Demokratie; außerdem sind sie Mitveranstalter der Straßburger Diskurstage im November.

Rückfragen & Kontakt

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