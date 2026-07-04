dif26: FSG-younion setzt auf Solidarität, Kultur & Zusammenhalt

Wien (OTS) -

Mit mehreren Millionen Besucher:innen ist das Donauinselfest das größte Open-Air-Festival Europas und ein einzigartiges Beispiel dafür, wie kulturelle Vielfalt, Gemeinschaft und demokratischer Zusammenhalt gelebt werden können. Die FSG-younion Bühne powered by BAWAG-VÖS auf der Arbeitswelteninsel leistet dazu auch 2026 einen wichtigen Beitrag und bietet Künstler:innen sowie Nachwuchstalenten eine Bühne, die für Offenheit, Kreativität und gesellschaftlichen Dialog steht.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen sind Kunst und Kultur weit mehr als Unterhaltung. Sie schaffen Begegnungen, fördern Verständnis, stärken den Zusammenhalt und laden zum Dialog ein. Das Donauinselfest zeigt eindrucksvoll, dass gelebte Solidarität und kulturelle Vielfalt die Grundlage einer offenen und demokratischen Gesellschaft bilden.

„Das Donauinselfest zeigt Jahr für Jahr eindrucksvoll, was unsere Gesellschaft ausmacht: Solidarität, Vielfalt und Respekt. Kunst und Kultur sind keine Nebensache, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil eines demokratischen Gemeinwesens. Sie geben Hoffnung, schaffen Identität und bringen Menschen zusammen. Gerade in herausfordernden Zeiten müssen wir jene Werte verteidigen, die unsere Gesellschaft stark machen“, betont Vorsitzender der FSG-younion Christian Meidlinger.

Das Programm der FSG-younion Bühne powered by BAWAG-VÖS spiegelt diese Werte wider. Neben etablierten Künstler:innen erhalten insbesondere aufstrebende Musiker:innen und neue kreative Stimmen die Möglichkeit, ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren. Damit reiht sich die Bühne in das vielfältige Festivalprogramm ein, das bewusst Raum für Nachwuchstalente und kulturelle Entfaltung schafft. Die Arbeitswelteninsel wird so zu einem Ort der Begegnung zwischen Arbeitnehmer:innen, Künstler:innen und Besucher:innen aller Generationen.

„Die Arbeitswelteninsel steht für jene Menschen, die tagtäglich unsere Gesellschaft am Laufen halten. Mit dem Programm auf der FSG-younion-Bühne verbinden wir künstlerische Vielfalt, Arbeit und gewerkschaftliche Solidarität. Gerade in einer Zeit der Verunsicherung brauchen wir Orte der Begegnung, an denen Vielfalt sichtbar wird und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden kann. Das Donauinselfest bietet dafür die perfekte Plattform“, erklärt Bundesgeschäftsführer der FSG-younion Erich Kniezanrek.

Die FSG-younion lädt alle Donauinselfest-Gäst:innen herzlich ein, die Arbeitswelteninsel und die FSG-younion Bühne powered by BAWAG-VÖS von heute bis Sonntag, 5. Juli 2026, zu besuchen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft, für Demokratie, kulturelle Vielfalt und den Wert öffentlicher Daseinsvorsorge – jene Grundpfeiler, die Österreich auch in Zukunft stark machen.

Alle Informationen rund um das Donauinselfest finden Sie hier: https://donauinselfest.at/