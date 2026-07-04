FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 6. Juli mit Achtelfinale Mexiko – England

Wien (OTS) -

Weiter geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 live in ORF 1 am Montag, dem 6. Juli, um 2.00 Uhr (Anpfiff) mit dem Achtelfinal-Schlager Mexiko – England. Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger eröffnen dazu um 1.10 Uhr das WM-Studio, Thomas König und Michael Liendl kommentieren.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gestrige (3. Juli) Achtelfinale Australien – Ägypten ließen sich beim Elfmeterschießen durchschnittlich 876.000 bei 48 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen (12–49, 12–29) wurden 55 bzw. 66 Prozent MA erreicht. Das mitternächtliche Spiel Argentinien – Kap Verde erreichte in der ersten Halbzeit durchschnittlich 266.000 und bis zu 281.000 Fans bei einem Marktanteil von 36 Prozent.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.