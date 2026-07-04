- 04.07.2026, 09:00:32
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#dif26: Die Highlights am Sonntag!
Das Donauinselfest verabschiedet sich am Sonntag mit einem fulminanten letzten Festivaltag – bei freiem Eintritt erwarten die Besucher:innen ein buntes Musik- und Rahmenprogramm.
Der Festivalsonntag des diesjährigen Donauinselfests unter dem Motto “Sommer an!” verspricht ein würdiger Abschluss eines unvergesslichen Festivalwochenendes zu werden. Headliner wie Nico Santos, KAMRAD, Alle Farben oder Feuerschwanz begeistern das Publikum bis zum letzten Moment, während etablierte heimische Größen wie NESS, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers, Joyce Muniz oder Lusterboden für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen. Und auch der Nachwuchs darf beim großen Finale nicht fehlen: RTIC-Gewinnerin emma sowie aufstrebende Acts wie PÄM, Martin Schlemmer, Skofi, Kollegium Kalksburg, Everyone’s Darling oder PAENDA zeigen, dass die österreichische Musikszene bestens für die Zukunft aufgestellt ist. Im ORF III Kulturzelt darf u. a. bei Fritz Jergitsch - Die Tagespresse LIVE und dem Hangweyrer und Palfrader Podcast herzlich gelacht werden.
Mitmachen, Informieren und neues Entdecken
Mit YOGA by AuroraYoga auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne und Yogalates / Dance Workout auf der Friedensbühne lässt sich der letzte Festivaltag sanft einläuten. Einblicke in die wichtige Arbeit der Wiener Blaulichtorganisationen bieten die Vorführungen auf der Wiener Städtischen Versicherung / Sicheres Wien Insel – mit dabei sind Rettungshunde, Löschübungen, Verkehrsunfallsimulationen und eine Schau der Österreichischen Wasserrettung. Wer das Festivalgelände von oben bestaunen möchte, der hat noch einmal die Gelegenheit zu einer Fahrt mit dem NÖM fru fru Sky Flyer.
Der Edelstoff Pop-Up Designmarkt lädt ab 15:00 Uhr nochmals zum Entdecken von außergewöhnlichem Statement-Schmuck, Upcycling-Taschen, Slow Fashion, handbedruckten Bio-Shirts, nachhaltigen Beauty-Produkten, farbenfrohen Illustrationen, Accessoires und besonderen Genussprodukten von 25 jungen Labels ein. Auch sonst bietet das gesamte Festivalgelände den Besucher:innen viele Informations- und Servicestände, unter anderem kann man sich bei dem Erste Bank Stand Vibrationswesten ausborgen und die Vibes auf der ERSTE BANK / kronehit Electronic Music Bühne auffangen!
„Sonne ohne Reue": Becherspende für den guten Zweck
Am Sonntag haben Besucher:innen noch ein letztes Mal die Gelegenheit, den diesjährigen DIF-Charity-Partner zu unterstützen: die Österreichische Krebshilfe Wien und ihre Kampagne „Sonne ohne Reue“. Wer einen leeren Getränkebecher bei einer der drei Becherrückgabe-Hütten abgibt – bei der Bank Austria / Ottakringer Brauerei / Rock Insel, der Wien Energie Festinsel oder beim U6-Zugang nahe Meetingpoint 2 – kann 2 Euro des Pfanderlöses direkt spenden. Von 11:00 bis 12:30 Uhr bietet zudem ein Dermatologe am Stand der Österreichischen Krebshilfe Wien einen kostenfreien Muttermal-Check vor Ort an. Der Arztcontainer befindet sich direkt neben der Becherhütte auf der Bank Austria / Ottakringer Brauerei / Rock Insel.
#dif26 Acts am Festivalsonntag
Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.
BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
Hidden Fates, Zascha, TAILGUNNER, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz
FRIEDENSBÜHNE
Blechhütte, R1AH, Madishu, Skof, Martin Schlemmer
WIEN ENERGIE / HITRADIO Ö3 FESTBÜHNE
emma (RTIC-Gewinnerin), PÄM, NESS, KAMRAD, Nico Santos
ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE
Céleste, Annzie, Coverrun, Slashy Disco b2b It's George, kronehit Clubland hosted by Matthias Daniel, Inaya feat. MC Flow, Fät Tony, Alle Farben, REWI
FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
Chris Zitta & Band, Songs of Austria, Francine Jordi, Die Lauser, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers
INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
AMORE ITALIANO - Eine italienische Spritztour, Rewind
WIENER LIEDKUNST BÜHNE
vorstadtkollektiv - "Gestern klingt heut anders", Das große Singen - Wiener Lieder Sing along mit dem Chor Kammerton, In gebrochenem Wienerisch - Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz, Kollegium Kalksburg, LUSTERBODEN
FISHERMAN'S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK
GLORiA, Nikkush, LaLena, Joyce Muniz
YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS
küks & konsorten, Flashback - The Power Party Band, Haftelmacher, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut & Ruam
FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE
Pauline, Ava Fina presented by VOET, INA, Alycia May, PAENDA
PRO-GE JUGEND - ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE
TiJA, Küenring, JLP, Pfichttermin, Everyone's Darling
ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
„Franz Löchinger & Drumbella - das sprechende Schlagzeug", Kinderliedermacher Bernhard Fibich
ORF III KULTURZELT
Nina Hartmann, Angelika Niedetzky, Fritz Jergitsch - Die Tagespresse LIVE, Hangweyrer und Palfrader Podcast
#dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalsonntag
BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
10:00-15:00: Beer Pong
14:30-15:30: YOGA by AuroraYoga
FRIEDENSBÜHNE
15:30-16:45: Yogalates / Dance Workout
WIEN ENERGIE FESTINSEL
12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies
BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL
15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt
15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer
ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
12:15-12:45: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow
13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung
13:30-14:00: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow
15:00-15:30: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
15:50-16:10: ORF Kids Spieleshow
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL
12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge
14:00-21:00: ISCHGL - YOUR RIDE
14:30-15:05: Rettungshunde
15:15-15:40: Brennen & Löschen
16:00-16:30: Verkehrsunfall
16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung
ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL
10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen
11:00-18:00: BYD Karaokebühne
11:00-18:30: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026
BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL
12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge", Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.
INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
17:00-20:00: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl
ARBEITSWELTINSEL
10:00-13:15: Donauinselfest 3x3 Turnier
Das Donauinselfest
Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at
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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.
Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums
Rückfragen & Kontakt
Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 676 501 70 44 & +43 660 476 52 29
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.donauinselfest.at
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