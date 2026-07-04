dif26: Die Highlights am Sonntag!

Wien (OTS) -

Der Festivalsonntag des diesjährigen Donauinselfests unter dem Motto “Sommer an!” verspricht ein würdiger Abschluss eines unvergesslichen Festivalwochenendes zu werden. Headliner wie Nico Santos, KAMRAD, Alle Farben oder Feuerschwanz begeistern das Publikum bis zum letzten Moment, während etablierte heimische Größen wie NESS, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers, Joyce Muniz oder Lusterboden für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen. Und auch der Nachwuchs darf beim großen Finale nicht fehlen: RTIC-Gewinnerin emma sowie aufstrebende Acts wie PÄM, Martin Schlemmer, Skofi, Kollegium Kalksburg, Everyone’s Darling oder PAENDA zeigen, dass die österreichische Musikszene bestens für die Zukunft aufgestellt ist. Im ORF III Kulturzelt darf u. a. bei Fritz Jergitsch - Die Tagespresse LIVE und dem Hangweyrer und Palfrader Podcast herzlich gelacht werden.

Mitmachen, Informieren und neues Entdecken

Mit YOGA by AuroraYoga auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne und Yogalates / Dance Workout auf der Friedensbühne lässt sich der letzte Festivaltag sanft einläuten. Einblicke in die wichtige Arbeit der Wiener Blaulichtorganisationen bieten die Vorführungen auf der Wiener Städtischen Versicherung / Sicheres Wien Insel – mit dabei sind Rettungshunde, Löschübungen, Verkehrsunfallsimulationen und eine Schau der Österreichischen Wasserrettung. Wer das Festivalgelände von oben bestaunen möchte, der hat noch einmal die Gelegenheit zu einer Fahrt mit dem NÖM fru fru Sky Flyer.

Der Edelstoff Pop-Up Designmarkt lädt ab 15:00 Uhr nochmals zum Entdecken von außergewöhnlichem Statement-Schmuck, Upcycling-Taschen, Slow Fashion, handbedruckten Bio-Shirts, nachhaltigen Beauty-Produkten, farbenfrohen Illustrationen, Accessoires und besonderen Genussprodukten von 25 jungen Labels ein. Auch sonst bietet das gesamte Festivalgelände den Besucher:innen viele Informations- und Servicestände, unter anderem kann man sich bei dem Erste Bank Stand Vibrationswesten ausborgen und die Vibes auf der ERSTE BANK / kronehit Electronic Music Bühne auffangen!

„Sonne ohne Reue": Becherspende für den guten Zweck

Am Sonntag haben Besucher:innen noch ein letztes Mal die Gelegenheit, den diesjährigen DIF-Charity-Partner zu unterstützen: die Österreichische Krebshilfe Wien und ihre Kampagne „Sonne ohne Reue“. Wer einen leeren Getränkebecher bei einer der drei Becherrückgabe-Hütten abgibt – bei der Bank Austria / Ottakringer Brauerei / Rock Insel, der Wien Energie Festinsel oder beim U6-Zugang nahe Meetingpoint 2 – kann 2 Euro des Pfanderlöses direkt spenden. Von 11:00 bis 12:30 Uhr bietet zudem ein Dermatologe am Stand der Österreichischen Krebshilfe Wien einen kostenfreien Muttermal-Check vor Ort an. Der Arztcontainer befindet sich direkt neben der Becherhütte auf der Bank Austria / Ottakringer Brauerei / Rock Insel.

#dif26 Acts am Festivalsonntag

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

Hidden Fates, Zascha, TAILGUNNER, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz

FRIEDENSBÜHNE

Blechhütte, R1AH, Madishu, Skof, Martin Schlemmer

WIEN ENERGIE / HITRADIO Ö3 FESTBÜHNE

emma (RTIC-Gewinnerin), PÄM, NESS, KAMRAD, Nico Santos

ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE

Céleste, Annzie, Coverrun, Slashy Disco b2b It's George, kronehit Clubland hosted by Matthias Daniel, Inaya feat. MC Flow, Fät Tony, Alle Farben, REWI

FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE

Chris Zitta & Band, Songs of Austria, Francine Jordi, Die Lauser, Die jungen Zillertaler, Jazz Gitti & Disco Killers

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

AMORE ITALIANO - Eine italienische Spritztour, Rewind

WIENER LIEDKUNST BÜHNE

vorstadtkollektiv - "Gestern klingt heut anders", Das große Singen - Wiener Lieder Sing along mit dem Chor Kammerton, In gebrochenem Wienerisch - Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz, Kollegium Kalksburg, LUSTERBODEN

FISHERMAN'S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK

GLORiA, Nikkush, LaLena, Joyce Muniz

YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS

küks & konsorten, Flashback - The Power Party Band, Haftelmacher, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut & Ruam

FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE

Pauline, Ava Fina presented by VOET, INA, Alycia May, PAENDA

PRO-GE JUGEND - ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE

TiJA, Küenring, JLP, Pfichttermin, Everyone's Darling

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

„Franz Löchinger & Drumbella - das sprechende Schlagzeug", Kinderliedermacher Bernhard Fibich

ORF III KULTURZELT

Nina Hartmann, Angelika Niedetzky, Fritz Jergitsch - Die Tagespresse LIVE, Hangweyrer und Palfrader Podcast

#dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalsonntag

BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE

10:00-15:00: Beer Pong

14:30-15:30: YOGA by AuroraYoga

FRIEDENSBÜHNE

15:30-16:45: Yogalates / Dance Workout

WIEN ENERGIE FESTINSEL

12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies

BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL

15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt

15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer

ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE

12:15-12:45: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow

13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung

13:30-14:00: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow

15:00-15:30: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde

15:50-16:10: ORF Kids Spieleshow

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL

12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge

14:00-21:00: ISCHGL - YOUR RIDE

14:30-15:05: Rettungshunde

15:15-15:40: Brennen & Löschen

16:00-16:30: Verkehrsunfall

16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung

ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL

10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen

11:00-18:00: BYD Karaokebühne

11:00-18:30: JYSK Beachvolleyball Turnier 2026

BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL

12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge", Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.

INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE

17:00-20:00: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl

ARBEITSWELTINSEL

10:00-13:15: Donauinselfest 3x3 Turnier

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums