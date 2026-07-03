dif26: Inselfest für alle

Wien (OTS) -

Bei angenehm sommerlichen Temperaturen starteten heute nicht nur Wiens Schüler:innen in die Sommerferien – auch das 43. Donauinselfest unter dem Motto „Sommer an!“ wurde mit einem bunten Musik- und Programm-Mix eingeläutet. Bei Europas größtem Freiluftfestival bei freiem Eintritt stand zum Auftakt Inklusion und Teilhabe im Fokus. „Thorsteinn Einarsson für Alle – das Inklusionskonzert presented by Magenta“ lud Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ihre Liebsten ein, gemeinsam zu feiern und sich von den Hits des im österreichischen Radio meistgespielten heimischen Künstlers mitreißen zu lassen. Ein besonderes Highlight im Anschluss: Die Ehrung der Wiener Athlet:innen der Special Olympics Österreich durch Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig für ihre Leistungen bei den Nationalen Special Olympics Sommerspielen, die im Juni in Wien stattfanden.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Wir in Wien sind stolz darauf, dass Teilhabe beim Donauinselfest selbstverständlich gelebt wird. Freier Eintritt und ein barrierearmes Angebot machen das Fest für alle zugänglich. Damit setzen wir ein klares politisches Zeichen: Inklusion, Chancengleichheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind zentrale Werte unserer Stadt, die das Miteinander stärken und Wien lebenswert machen.“

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Echte Teilhabe und ein respektvolles Miteinander sind wesentliche Grundpfeiler, die wir am Donauinselfest leben. All unsere Besucherinnen und Besucher sollen sich willkommen fühlen, deshalb entwickeln wir unsere Angebote kontinuierlich weiter, um möglichst vielen Menschen ein unbeschwertes Festivalerlebnis zu ermöglichen. An diesem Kurs halten wir konsequent fest, denn: Zusammenhalt entsteht dort, wo alle Menschen selbstverständlich dabei sein können. “

Mag. Andreas Postmann, Präsident Special Olympics Landesverband Wien: „Der Festivalfreitag und hier besonders die Ehrung des Bürgermeisters für die Wiener Special Olympics Delegationen, die bei den Nationalen Spielen teilgenommen haben, hat eindrucksvoll gezeigt, worum es bei den Special Olympics geht: Menschen zusammenzubringen, Begegnungen auf Augenhöhe zu schaffen und Inklusion erlebbar zu machen. Die Begeisterung der Athletinnen und Athleten, der Besucherinnen und Besucher sowie aller Mitwirkenden hat diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht.“

Wiener Stadtregierung und Vizekanzler Andreas Babler zu Besuch am #dif26

Auch die Wiener Stadtregierung besuchte das Fest und sein vielfältiges Auftaktprogramm: Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch, der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sowie SPÖ Wien-Klubvorsitzender Josef Taucher. Vertreter:innen der Bundesregierung, wie Vizekanzler Andreas Babler und Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann waren ebenfalls vor Ort.

Erster Festivaltag – große Highlights auf den Bühnen

Der Auftakt des Donauinselfests bot für jeden Musikgeschmack etwas: Die Wien Energie / Radio FM4 Festbühne wurde von RTIC-Gewinnerin LELLA eröffnet, danach brachten My Ugly Clementine und Giant Rooks die Insel zum Beben, bevor am späten Abend Zartmann die Bühne übernahm. Auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rock Bühne setzten Bloodsucking Zombies from Outer Space und Avatar den lauten Schlusspunkt. Auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne lieferten Dan Lee und Ely Oaks elektronische Beats. Ein Highlight auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne waren Mark Pircher und Sassy. Die RTIC4Kids-Gewinnerin Amelie Ricca hatte ihren großen Auftritt auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne.

Platz für Begegnung und Mitmachaktionen

Neben der Musik setzte das Donauinselfest auch heuer auf ein breites Rahmenprogramm für Groß und Klein. Die Special Olympics luden mit Sport-Stationen zum Mitmachen auf der Festwiese ein. Im ORF Kids Spieleparadies brachten Kasperltheater, Spieleshows und ein Auftritt der Kids Popband Young Republic Kinderaugen zum Leuchten. Sportlich aktive Besucher:innen zog es auf die Österreichische Lotterien Sportinsel, wo das JYSK Beachvolleyball Turnier 2026 für Spannung sorgte, während die Bundesheer Action & Activity Insel mit Hindernisbahn und Military Parcours echte Herausforderungen bereithielt. Bei den ÖFB-Kids-Mitmach-Stationen gab es die Gelegenheit, die Nationalspielerin des ÖFB Frauen-Nationalteams Marina Georgieva persönlich zu treffen. Die Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien brachten Bewegungsaktivitäten und Tanzeinheiten in das ORF III Kulturzelt, begleitet wurde das Programm in ÖGS-Dolmetschung.

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfests: „Am ersten Festivaltag durften wir besonders viele Kinder und Jugendliche auf der Donauinsel begrüßen. Es ist schön zu sehen, was entstehen kann, wenn alle gemeinsam feiern. Das geht aber nur, wenn alle zusammenhelfen: Mein Dank gilt deshalb vor allem auch unseren langjährigen sowie neuen Partnerinnen und Partnern, durch die wir wieder bestens vorbereitet in ein großartiges Festivalwochenende starten konnten. Die Arbeiten der letzten Wochen haben sich wie immer ausgezahlt. Wir freuen uns auf zwei weitere Tage voller bunter Festivalmomente.“