  • 03.07.2026, 16:37:32
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FPÖ - Nepp: NEOS Förderfarce fliegt auf!

Auf Prinzipienpredigt rund um Parteiakademien, folgt der Griff in den Steuertopf.

Wien (OTS) - 

„Wir holen uns, was anderen nicht zusteht“ so dürfte vermutlich das neue politische Leitmotto der Wiener NEOS lauten. Denn während sie sich öffentlich für die Abschaffung der Parteiakademieförderung aussprechen, gründen sie selbst im Verborgenen eine eigene Akademie, um anschließend Steuergeld im großen Stil zu kassieren.

Genau das bestätigen die heute veröffentlichten Recherchen des Kurier. „Wer so laut nach Kürzung von Partei- und Akademieförderungen auftritt, sollte dann nicht gleichzeitig beide Hände aufhalten“, fasst FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp zusammen.

Damit entlarvt sich auch das viel beschworene „neue Politikverständnis“ der NEOS als abgelackte Fassade. Für die Wienerinnen und Wiener bleibt letztlich nur die Erkenntnis: Die Prinzipien der NEOS gelten eben nur, solange sie niemand ertappt.

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