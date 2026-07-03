AT&S feierte mit Politik und Wirtschaft 50 Jahre Fehring

Fehring (OTS) -

Am traditionsreichen Standort in der Südoststeiermark – Serienfertigung von Leiterplatten ab 1976 – blickte AT&S auf fünf Jahrzehnte erfolgreicher Entwicklung zurück. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten standen Zukunftsperspektiven, die Bedeutung der Mikroelektronik für Europa sowie die Chancen des Industriestandorts Österreich. Zu den Ehrengästen zählten Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier, IV-Präsident Georg Knill, WKO-Vizepräsident Andreas Ritter sowie zahlreiche Kunden und Vertreter der Wissenschaft und Forschung.

Der Standort Fehring hat sich von einem regionalen Produktionsbetrieb zu einem wichtigen Teil des globalen AT&S-Netzwerks entwickelt. „Über fünf Jahrzehnte hinweg haben Generationen von Mitarbeitern dazu beigetragen, Innovation, Qualität und technologische Exzellenz zu einem Markenzeichen des Unternehmens zu machen“ , sagt AT&S-CEO Michael Mertin. „Heute steht der Standort beispielhaft für die erfolgreiche Verbindung von industrieller Tradition, hochqualifizierten Fachkräften und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.“

AT&S-Standortleiter Christopher Hermann ergänzt: „Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Meilenstein für unser Unternehmen, sondern vor allem ein Anlass, unseren Mitarbeitern, ihren Familien sowie unseren Partnern und Kunden Danke zu sagen.“ Die Feierlichkeiten boten den Gästen spannende Einblicke in die Geschichte des Werks, die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte sowie die Rolle des Standorts innerhalb der globalen Wachstums- und Innovationsstrategie von AT&S.

„50 Jahre Innovationskraft, Unternehmergeist und technologische Exzellenz“

Georg Knill, der Präsident der Industriellenvereinigung, gratuliert dem steirischen Vorzeigeunternehmen: „50 Jahre Standort Fehring stehen für 50 Jahre Innovationskraft, Unternehmergeist und technologische Exzellenz. Unternehmen wie AT&S zeigen, dass Österreich nicht nur ein Produktionsstandort, sondern ein Technologiestandort von internationalem Rang ist. Mikroelektronik, Leiterplatten, Halbleitertechnologien und digitale Anwendungen sind Schlüsseltechnologien, die unsere Zukunft bestimmen – von der Mobilität über die Medizintechnik bis hin zur künstlichen Intelligenz. AT&S hat in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, wie man aus einer starken regionalen Verankerung globale Marktführerschaft entwickeln kann.“

„Starkes Signal für die Zukunft“

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek gratuliert zum Jubiläum: „Diese 50 Jahre stehen für Innovation, Weitblick und die Erfolgskraft unseres Wirtschaftsstandorts. Die in Fehring gefertigten Leiterplatten stecken in zahlreichen Produkten, die wir tagtäglich nutzen – von Smartphones bis hin zu modernen Fahrzeugen. Dass sich das Unternehmen mit umfangreichen Investitionen klar zur Steiermark und zum Standort Fehring bekennt, ist ein starkes Signal für die Zukunft. Diese Erfolgsgeschichte zeigt, was möglich ist, wenn Unternehmen, Politik und Verwaltung gemeinsam an einem Strang ziehen. Das Land Steiermark wird auch künftig ein verlässlicher Partner für den Wirtschaftsstandort und seine Weiterentwicklung sein. Deshalb werden wir unsere Bemühungen um Deregulierung und Entbürokratisierung konsequent fortsetzen, um Unternehmen bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten. Ich gratuliere der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeitern herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und wünsche AT&S für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.“

Für Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom ist das Werk seit Generationen ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die Südoststeiermark: „AT&S Fehring ist ein unverzichtbarer Arbeitgeber und ein maßgeblicher Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region. Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben mit ihrem Know-how, ihrem Engagement und ihrer Innovationskraft wesentlich dazu beigetragen, diesen Standort zu dem zu machen, was er heute ist. Darauf können nicht nur das Unternehmen, sondern die Steiermark, Österreich und Europa mit Recht stolz sein.“

Den Wünschen schließt sich der Fehringer Bürgermeister Johann Winkelmaier an: „Die Stadtgemeinde Fehring und das Steirische Vulkanland, als die stärkste Handwerksregion Österreichs, sind sehr froh und stolz, mit AT&S Fehring einen höchst erfolgreichen und innovativen Industriebetrieb beheimatet zu haben. Die in der Herstellung von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten weltmarktführende AT&S-Gruppe ist hier ein wichtiger Arbeitgeber und in vielerlei Hinsicht ein verlässlicher Partner der Stadtgemeinde Fehring. Persönlich darf ich als Bürgermeister nunmehr auf bald zwei Jahrzehnte erfolgreiche Partnerschaft mit Freude zurückblicken.“

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net