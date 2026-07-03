- 03.07.2026, 16:05:32
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SPAR ruft vorsorglich „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ zurück
Produktrückruf
Beim „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 wurde eine mögliche Verunreinigung (Salmonellen) der Rohware Tahina festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR vorsorglich den „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen.
Kund:innen werden aufgefordert, den „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 nicht zu konsumieren. Alle anderen SPAR Natur*pur-Produkte beziehungsweise Hummus-Erzeugnisse anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.
Alle Kund:innen, die das betroffene Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.
Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter [email protected] oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.
Rückfragen & Kontakt
SPAR Österreich Gruppe
Mag. Nicole Berkmann
Unternehmenssprecherin und Leiterin
Interne und externe Konzernkommunikation
Telefon: 0043 662 4470 22300
E-Mail: [email protected]
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