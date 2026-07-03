Das Theaterfest geht weiter, das Theaterfest für Kids startet

St. Pölten (OTS) -

Spannung, Abenteuer und jede Menge Musik erwarten kleine und große Besucherinnen und Besucher ab Mittwoch, 8. Juli, beim Kindermusical-Sommer Niederösterreich, mit dem das diesjährige Theaterfest für Kids startet: In der Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern spielen Reinhard Hirtl, Stanja Ender, Julia Preglau, Oliver Roitinger u. a. ab 15 Uhr das Stück „Ritter Rost und der Schrottkönig“, in dem sich Ritter Rost, Burgfräulein Bö und Feuerdrache Koks auf die Suche nach in Schrottland verlorengegangenen Schrauben und Nieten begeben (Regie: Werner Auer). Folgetermine: bis 9. August, jeweils Mittwoch bis Freitag und Sonntag ab 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02734/8228-0 und www.kindermusical-sommer.at.

Fortgesetzt wird das Theaterfest für Kids am Donnerstag, 9. Juli, mit der um 17 Uhr beginnenden Premiere von „Aschenputtel – neu getanzt“ beim Märchensommer Niederösterreich auf Schloss Poysbrunn, der heuer 20-Jahre-Jubiläum feiert. In der Regie der Intendantin Nina Blum erfährt das beliebte Märchen dabei eine überraschende, moderne Wendung und erzählt von Herz, Hoffnung, einer geheimnisvollen Schatzkarte und jeder Menge Zauber. Gespielt wird das fantasievolle Wandertheatererlebnis für Kinder ab vier Jahren von Patrizia Leitsoni, Gudrun Nikodem-Eichenhardt, Barbara Göbl-Kramer, Christian Kohlhofer u. a. bis 30. August, jeweils Samstag und Sonntag ab 11 und 16 Uhr sowie Freitag und an den Donnerstagen 23. Juli resp. 13., 20. und 27. August jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0699/13441144, [email protected] und www.maerchensommer.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 9. Juli, gelangt ab 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk „Beat it – DaDaDa“, die zweite heurige Produktion der Sommerspiele Melk, zur Premiere. Frei nach dem Motto „Nothing's Gonna Stop Us Now!“ kombiniert die Musikrevue die größten Hits der 1980er-Jahre von Austropop und Neuer Deutscher Welle bis zum Synthy-Sound mit einer turbulenten Agentenstory. Auf die Bühne gebracht wird der energiegeladene Abend aus der Ära von Aerobic, Schulterpolstern und Leggings von Vincent Bueno, Terry Chladt, Hannah Darabos, Ramin Dustdar, der Band der einsamen Herzen u. a. (Regie: Wolfgang Berthold). Folgetermine: 14., 17., 18., 24., 25., 28., 29. und 30. Juli sowie 4., 6., 7., 8., 13., 14. und 15. August jeweils ab 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.

Das Festival Retz präsentiert mit „Judith & Holofernes“ ab Freitag, 10. Juli, in der Stadtpfarrkirche St. Stephan einen packenden Politthriller aus dem Barock; Beginn ist um 20 Uhr. Alessandro Scarlattis Oper erzählt die Geschichte der Witwe Judith, die ihr Volk vor dem Feldherrn Holofernes retten will und dafür einen ebenso mutigen wie folgenschweren Plan schmiedet. Auf die Bühne gebracht wird die eigens für Retz rekonstruierte Originalfassung von Chiara Brunello, Carolina Lippo, Luigi Morassi und dem Ensemble Continuum Wien (Regie: Hartmut Schörghofer, musikalische Leitung: Luca De Marchi). Folgetermine: 12., 17., 19., 24. und 26. Juli jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Gesungen wird ab Samstag, 11. Juli, auch auf der Burg Gars am Kamp, wo ab 20 Uhr mit Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“ Sommeroper pur auf dem Programm steht. Im Zentrum der berührenden Oper mit fernöstlichem Flair, weltberühmten Arien und großer emotionaler Kraft steht die Geisha Cio-Cio-San, die voller Hoffnung auf die Rückkehr ihres amerikanischen Ehemanns wartet. Mit dabei in der Inszenierung von Matthias von Stegmann sind unter der musikalischen Leitung von Karsten Januschke Intendant Clemens Unterreiner, Kristiane Kaiser, Eugenia Dushina, Daria Sushkova, Elsa Janulidu, Vitaliy Kovalchuk, Gabriel Arce, Paolo Rumetz u. a. Gezeigt wird „Madama Butterfly“ bis 1. August, jeweils Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail [email protected] und www.operburggars.at.

Schließlich bringt teatro Mödling im Rahmen des Theaterfest für Kids ab Samstag, 11. Juli, im Stadttheater Mödling Antoine de Saint-Exupérys zeitlosen Klassiker „Der kleine Prinz“ als Musical mit neuen Songs, Live-Orchester und eindrucksvollen Choreografien auf die Bühne; die Premiere beginnt um 18.30 Uhr. In Szene gesetzt wird das Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit als Theatererlebnis für Familien mit Kindern ab sechs Jahren von Niklas Petzer, Wuk Pavlovic, Barbara Safaverdi-Gall u. a. (Regie: Norbert Holoubek, Musik und Intendanz: Norberto Bertassi) am 12., 18., 19., 25. und 26. Juli sowie 1. und 2. August jeweils ab 14.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail [email protected] und www.teatro.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich und das Theaterfest für Kids unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.