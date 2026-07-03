  • 03.07.2026, 13:04:02
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Kaup-Hasler verurteilt antisemitische Angriffe bei Kunstaktion am Lueger-Mahnmal: „Null Toleranz für Antisemitismus!“

Wien (OTS) - 

Mit großer Bestürzung reagiert Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die antisemitischen Beschimpfungen und Angriffe im Zusammenhang mit einer Kunstaktion am Lueger-Mahnmal:

„Die antisemitischen Beschimpfungen und Angriffe im Zuge der Kunstaktion am Lueger-Mahnmal verurteile ich aufs Schärfste. In Wien herrscht null Toleranz für Antisemitismus! Kunst kann herausfordern und Debatten anstoßen - sie darf niemals mit Hass, Einschüchterung oder antisemitischen Angriffen beantwortet werden. Wien steht für eine lebendige Erinnerungskultur und für das entschlossene Eintreten gegen Antisemitismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit“, so Kaup-Hasler.

Die Stadt Wien bekennt sich zu einer aktiven Erinnerungskultur sowie zum entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit.

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