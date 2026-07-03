Klosterneuburger Hochstraße - Stadt Wien startet umfassende Instandsetzungsarbeiten

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau startet am 7. Juli 2026 mit umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an der Klosterneuburger Hochstraße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Sommer 2028 dauern und dienen der langfristigen Sicherung einer der wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen Wien und Klosterneuburg.

Die Klosterneuburger Hochstraße besteht aus sechs Brückenbauwerken mit einer Gesamtlänge von rund 1,2 Kilometern. Sie wurde zwischen 1981 und 1983 errichtet und ist eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Wien und Klosterneuburg.

Umfangreiche Arbeiten an dem Brückenbauwerk

Im Rahmen der Arbeiten werden mehrere wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen die Erneuerung der Entwässerungsanlagen, die Sanierung von Betonschäden, die Montage von Schutznetzen an den Brückenrändern sowie die Instandsetzung besonders beanspruchter Bauteile an den Brückenenden. Darüber hinaus werden Fahrbahnübergänge erneuert und zwei Brückenlager ausgetauscht.

„Die Klosterneuburger Hochstraße wurde vor mehr als 40 Jahren errichtet und wird täglich stark beansprucht. Die nun vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen umfassen sowohl die Sanierung der Betonkonstruktionen als auch die Erneuerung wichtiger technischer Bauteile. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Brückenbauwerke über viele weitere Jahrzehnte hinweg”, so Wolfgang Strenn, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau.

Verkehr bleibt während der gesamten Bauzeit aufrecht

Trotz der umfangreichen Bauarbeiten bleibt die Klosterneuburger Hochstraße während der gesamten Bauzeit befahrbar. Für den Verkehr steht durchgehend mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Verkehrsführung erfolgt in den zwei Hauptphasen mittels Fahrstreifenverschwenk links – und rechtsseitig.

Geringe Auswirkungen auf Fuß- und Radverkehr

Auch für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bleibt der Radweg unterhalb der Brücke während der Bauarbeiten erhalten. Es sind lediglich geringfügige Einschränkungen zu erwarten. Vereinzelt kann es zu kleinräumigen Umleitungen kommen, die überwiegend in den Nachtstunden eingerichtet werden.

Öffentlicher Verkehr weiterhin planmäßig unterwegs

Auch der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nur gering betroffen. Die Buslinie 400 sowie der Zugverbindungen der ÖBB bleiben während der gesamten Bauzeit in Betrieb. Nach aktuellem Stand sind keine wesentlichen Einschränkungen Fahrgäste zu erwarten.

Mit der Sanierung stellt die Stadt Wien den langfristigen Erhalt einer wichtigen Verkehrsinfrastruktur sicher und gewährleistet, dass die Klosterneuburger Hochstraße auch in Zukunft sicher und zuverlässig zur Verfügung steht.

Weitere Informationen unter: www.baustellen.wien.gv.at, https://www.wien.gv.at/verkehr/brueckenbau/index.html

Infoline Straße und Verkehr: +43 1 955 59, täglich von 7 bis 18 Uhr