AUGE Wien: Volle Aufklärung nach Polizeieinsatz bei Kunstaktion am Lueger-Denkmal

Wien (OTS) -

Die AUGE Wien zeigt sich entsetzt über die Vorgänge rund um die künstlerische Intervention des jüdischen Künstlers Alon Ishay am Lueger-Denkmal. Laut Medienberichten wurde das Denkmal im Rahmen eines künstlerischen Rundgangs mit wasserlöslicher Sprühkreide umgestaltet. Daraufhin kam es zu einem massiven Polizeieinsatz, Anzeigen gegen Ishay und die Vizerektorin der Angewandten, Gerhild Steinbuch, sowie zu einer Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung.

"Der eigentliche Skandal ist, dass ein jüdischer Künstler nach einer Kunstaktion gegen die Ehrung eines bekannten Antisemiten von der Polizei aufgefordert wurde, das Lueger-Denkmal an Ort und Stelle zu reinigen. Das erinnert auf unerträgliche Weise an die antisemitischen Demütigungen der NS-Zeit, als Jüdinnen und Juden öffentlich Straßen reinigen mussten", erklärt die AUGE Wien.

Die AUGE Wien fordert volle Aufklärung des Polizeieinsatzes, die Einstellung unverhältnismäßiger Verfahren und konsequente Ermittlungen gegen antisemitische Beschimpfungen und Attacken. Nie wieder ist jetzt.