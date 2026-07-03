  • 03.07.2026, 12:04:46
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50 Jahre Standort Fehring – AT&S investiert Millionen für die Zukunft

Zum 50-jährigen Jubiläum des Produktionsstandorts bekennt sich AT&S mit einem weiteren Upgrade klar zu Fehring und eröffnet eine Erlebniswelt, die Technologie erlebbar macht.

Das AT&S-Werk in Fehring
Fehring (OTS) - 

AT&S feiert das 50-jährige Jubiläum der Leiterplatten-Serienproduktion am Standort Fehring und setzt gleichzeitig ein starkes Zeichen für die Zukunft: Mit einer weiteren Investition in Millionenhöhe stärkt das Unternehmen seine Kompetenzen im Leiterplattengeschäft und erschließt neue Wachstumsfelder in strategisch wichtigen Zukunftsmärkten.

„50 Jahre Serienfertigung sind weit mehr als nur ein Jubiläum. Über fünf Jahrzehnte hinweg hat sich Fehring von einem regionalen Werk zu einem wichtigen Technologie- und Kompetenzstandort innerhalb des AT&S-Konzerns entwickelt. Für uns zählt vor allem eines, nämlich die außergewöhnliche Qualität der Menschen und des Know-hows am Standort. Solche Kompetenzen gibt man nicht auf, man baut auf ihnen auf“, sagt AT&S-CEO Michael Mertin und kündigt den nächsten Innovationsschritt für eines der umsatzstärksten Leiterplattenwerke Europas an: „Gemeinsam mit innovativen Partnern entwickeln wir in Fehring die Elektronik für die Zukunft. Deshalb investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung des Leiterplattengeschäfts, in Technologien wie Embedding und Leistungselektronik sowie in den Ausbau unserer Kompetenzen im Strom- und Wärmemanagement.“

Mit zahlreichen neuen Kunden wird AT&S den Standort Schritt für Schritt als weiteren Innovationsstandort innerhalb der AT&S-Gruppe ausbauen und bis zu 50 neue Mitarbeiter aufnehmen. Die zusätzlichen Wachstumsperspektiven ergeben sich vor allem durch die steigende Nachfrage nach hochkomplexen Elektroniklösungen in den Bereichen Halbleitertechnologie, Medizintechnik sowie Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen.

Zentraler Innovations- und Wachstumsmotor für Europa

Das unterstreicht auch Georg Knill, der Präsident der Industriellenvereinigung: „Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist heute ein zentraler Innovations- und Wachstumsmotor für Europa. Schlüsseltechnologien wie Mikroelektronik, Künstliche Intelligenz oder Cybersicherheit stärken nicht nur unsere Verteidigungsfähigkeit, sondern auch die technologische Souveränität, resiliente Lieferketten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Österreich verfügt hier über hervorragende Unternehmen und Kompetenzen“, so Knill. „Jetzt gilt es, Industriekooperationen gesetzlich zu verankern, Rechtssicherheit zu schaffen, Verfahren zu beschleunigen und den Zugang zu Finanzierung sowie europäischen Forschungs- und Industrieprogrammen zu verbessern. Nur so kann Österreich die Chancen der europäischen Zeitenwende für mehr Wertschöpfung, Innovation und hochwertige Arbeitsplätze nutzen.“

Neue Erlebniswelt macht Hochtechnologie sichtbar

Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläums ist die Eröffnung der neuen AT&S-Erlebniswelt in Fehring. Nach dem Vorbild der erfolgreichen Erlebniswelt am Headquarter in Leoben erhalten Besucher künftig einen spannenden Einblick in die Welt moderner Elektronik und Leiterplattentechnologien. „Die interaktive Ausstellung zeigt, wie Leiterplatten entstehen, welche Schlüsselrolle sie in Smartphones, Fahrzeugen, Medizingeräten, industriellen Anwendungen oder Kommunikationssystemen spielen, und welches Know-how hinter den Produkten aus Fehring steckt“, erklärt Standortleiter Christopher Hermann. „Die Erlebniswelt macht sichtbar, wie diese Innovationen entstehen und welchen Beitrag Technologien von AT&S für unseren Alltag leisten.“

Die Erlebniswelt, die 2027 noch erweitert wird, soll ab sofort nicht nur Kunden und Partnern offenstehen, sondern auch Schülern, Studenten sowie allen anderen interessierten Besuchern die Faszination moderner Technologie näherbringen und die Begeisterung für technische Berufe wecken.

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Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [email protected]
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Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
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Vorschau Bild von Das AT&S-Werk in Fehring [Bild, 1.03MB]
Vorschau Bild von Produktion am Standort Fehring [Bild, 3.56MB]
Vorschau Bild von Fehrings Standortleiter Christopher Hermann, AT&S-CEO Michael Mertin und IV-Präsident Georg Knill (von links) eröffneten offiziell die neue interaktive Erlebniswelt für Besucher am AT&S-Standort Fehring. [Bild, 3.69MB]

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