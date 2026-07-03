Für 239.000 Wiener Schülerinnen und Schüler beginnen die Sommerferien

Wien (OTS) -

Mit dem heutigen Schulschluss beginnen für rund 239.000 Wiener Schülerinnen und Schüler die Sommerferien. Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs sowie Vertreter des Bezirksvorstehers, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Nikola Poljak, besuchten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1b der Volksschule Keplerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk. Gemeinsam mit Schulleiterin Sabina Martins und Klassenlehrerin Cecilia Turi überreichten sie den Kindern feierlich ihre Zeugnisse und wünschten ihnen sowie der gesamten Schulgemeinschaft schöne und erholsame Ferien.

Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs unterstreicht: „Ich gratuliere unseren Schülerinnen und Schülern zum Abschluss dieses Schuljahres, in dem sie wieder viel gelernt und zahlreiche Herausforderungen gemeistert haben. Mein besonderer Dank gilt den Pädagoginnen und Pädagogen, den Schulleitungen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unseren Schulen. Mit ihrem täglichen Einsatz schaffen sie die Grundlage dafür, dass Kinder und Jugendliche sich entfalten und ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben gestalten können. Ich wünsche allen erholsame Sommerferien und einen guten Start in das neue Schuljahr.“

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling ergänzt: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr Großartiges geleistet, im Unterricht genauso wie im Miteinander. Darauf können sie stolz sein. Mein Dank gilt auch den Pädagoginnen und Pädagogen und dem gesamten Schulpersonal, die sich das ganze Jahr über mit viel Einsatz und Herz für die Kinder starkgemacht haben. Jetzt ist Zeit zum Durchatmen. Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen sowie dem gesamten Schulteam erholsame Ferien und einen Sommer voller schöner Erlebnisse."

Demokratiebildung beginnt in der Volksschule

Demokratiebildung ist ein wesentlicher Bestandteil zeitgemäßer Bildung und beginnt bereits in der Volksschule. Im Frühjahr 2026 beteiligten sich 287 Wiener Volksschulen am Tag der Demokratie und erhielten dadurch zahlreiche Impulse für die praktische Umsetzung demokratischer Bildung im Unterricht.

Mit dem Lehrplan 2023 wurde Demokratiebildung als fächerübergreifendes Thema verankert. In Wiener Schulen wird sie nicht nur vermittelt, sondern von der Schulgemeinschaft gelebt. Mitbestimmung, Partizipation und die aktive Auseinandersetzung mit demokratischen Werten stellen essentielle Bausteine des Schulalltags dar. Die Bildungsdirektion unterstützt die Schulen dabei mit Unterrichtsmaterialien, Fortbildungsangeboten und im Rahmen des Qualitätsmanagements.

Chancenbonus stärkt 227 Wiener Schulen

Mit dem Chancenbonus wurde in diesem Schuljahr ein wichtiger Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit gesetzt. Ab dem Schuljahr 2026/27 erhalten 227 Wiener Volks- und Mittelschulen zusätzliche personelle Ressourcen. Österreichweit werden dafür jährlich 65 Millionen Euro investiert und bis zu 800 zusätzliche Stellen geschaffen.

Die Schulen können diese Ressourcen flexibel für pädagogische, psychosoziale und soziale Unterstützungsangebote einsetzen. Damit werden jene Standorte gezielt gestärkt, die aufgrund ihrer Rahmenbedingungen vor besonderen Herausforderungen stehen.