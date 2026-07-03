Eurogast Österreich stärkt die Weinkompetenz der österreichischen Gastronomie

Zams/Tirol (OTS) -

Eurogast Österreich präsentiert seinen neuen Weinkatalog 2026/27 und baut damit sein Angebot für die heimische Gastronomie weiter aus. Auf rund 120 Seiten vereint der Katalog die Expertise von neun Weinsommeliers und einem Weinakademiker. Das Sortiment umfasst mehr als 100 ausgewählte Winzer:innen sowie rund 450 Weine, Schaumweine und alkoholfreie Alternativen aus Österreich und den bedeutendsten Weinregionen Europas sowie ausgewählten internationalen Herkunftsländern.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Österreich. Von der Wachau über das Kamptal, das Burgenland und die Südsteiermark bis nach Wien sind nahezu alle bedeutenden heimischen Weinbaugebiete vertreten. Ergänzt wird das Sortiment durch renommierte Weingüter aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sowie durch Weine aus Neuseeland, Argentinien, Chile und Südafrika.

Beratungskompetenz als Erfolgsfaktor für Gastronomiebetriebe

Der neue Weinkatalog versteht sich nicht nur als Sortimentsübersicht, sondern als praxisorientiertes Arbeitsinstrument für Gastronom:innen. Neben ausführlichen Informationen zu Weinbaugebieten, DAC-Systemen, Trinktemperaturen und Speisenbegleitung profitieren Kund:innen vor allem von der persönlichen Beratung durch die Eurogast-Weinexpert:innen.

„Eine gut zusammengestellte Weinkarte ist heute weit mehr als eine Ergänzung zum Speisenangebot. Sie trägt wesentlich zum Gästeerlebnis bei, unterstreicht die Handschrift eines Gastronomiebetriebes und eröffnet zusätzlich wirtschaftliches Potenzial. Mit der Expertise unserer Sommeliers und Weinexperten unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, eine Weinauswahl zusammenzustellen, die perfekt zu ihrem gastronomischen Konzept und den Ansprüchen ihrer Gäste passt“, erklärt Peter Krug, Geschäftsführer von Eurogast Österreich.

Regionalität und internationale Vielfalt verbinden

Mehr als die Hälfte des Katalogs widmet sich österreichischen Weinen. Gleichzeitig ermöglicht das internationale Sortiment Gastronomiebetrieben, ihre Getränkekarten um renommierte Weine aus den wichtigsten europäischen Weinländern sowie ausgewählten Übersee-Regionen zu ergänzen.

„Österreich zählt zu den spannendsten Weinländern der Welt. Gleichzeitig erwarten Gäste heute internationale Klassiker ebenso wie neue Trends auf der Weinkarte. Deshalb verbinden wir regionale Spitzenweine mit einem sorgfältig ausgewählten internationalen Sortiment“, informiert Krug.

Von der Beratung bis zur schnellen Verfügbarkeit

Neben der Sortimentsvielfalt setzt Eurogast Österreich auf langfristige Partnerschaften mit renommierten Weingütern, hohe Lieferfähigkeit und persönliche Betreuung. Ergänzend zur Printausgabe wird der Weinkatalog künftig auch digital verfügbar sein. Dadurch können Gastronomiebetriebe das gesamte Sortiment noch einfacher durchsuchen und direkt bestellen.

Mit dem neuen Weinkatalog baut Eurogast Österreich seine Position als kompetenter Weinpartner der heimischen Gastronomie konsequent weiter aus und begleitet Betriebe von der Weinauswahl über die persönliche Beratung bis zur zuverlässigen Belieferung.

https://eurogast.at/kataloge/eurogast-weinkatalog/