  • 03.07.2026, 11:09:32
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„Hohes Haus“ über ein Theaterstück aus Nationalratsreden

Am 5. Juli um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 5. Juli 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Vor dem Budget-Beschluss

Kommende Woche geht es im Plenum um das Budget. Doch das Budget wäre nichts ohne das Budgetbegleitgesetz. Darin werden üblicherweise Gesetzesänderungen gebündelt, die für die Umsetzung des Budgets notwendig sind. Auch heuer bietet das Budgetbegleitgesetz mit 66 Gesetzesnovellen und sogar zwei neuen Gesetzen ein Bündel an neuen Maßnahmen. Darunter steuerliche Anpassungen oder Änderungen bei Sozialleistungen. Die Opposition sieht die Maßnahmen allerdings großteils kritisch, und auch Expertinnen und Experten sind der Meinung, das Budget sei „auf Kante genäht“. Was das aktuelle Budgetbegleitgesetz besonders macht und ob eine Sanierung gelingen kann, hat sich Caroline Picker angesehen.

Gast im Studio ist Andreas Ottenschläger, ÖVP-Finanzsprecher.

Irland übernimmt EU-Ratsvorsitz

Jedes halbe Jahr wechselt in der Europäischen Union der Ratsvorsitz von einem Mitgliedsland zum nächsten. Bis 30. Juni hatte Zypern diese Rolle inne, und auch jetzt ist wieder eine Insel dran, denn seit 1. Juli führt der irische Regierungschef Micheál Martin den Vorsitz im Europäischen Rat. Dort werden, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament, neue EU-weite Gesetze diskutiert und beschlossen. Dabei handelt es sich um den Großteil jener Gesetze, mit denen wir es täglich zu tun haben. Doch was plant das kleine Irland für die nächsten sechs Monate? Robert Zikmund hat nachgefragt.

Theaterstück aus Nationalratsreden

Das Grazer Schauspielhaus hat sich in einer Koproduktion mit dem Theater im Bahnhof mit den Reden der Abgeordneten im Nationalrat beschäftigt und daraus ein Stück gemacht, und zwar ausschließlich aus den Reden realer Abgeordneter. So wird aus den Reden und Debatten des Nationalrats ein Theatertext, der erschreckend komisch die schönen und weniger schönen Seiten der heimischen Politik zeigt. Susanne Däubel hat sich das Stück angesehen und danach mit zwei Abgeordneten, die im Stück prominent vorkommen, darüber gesprochen, wie viel von dem, was im Nationalrat für die Öffentlichkeit sichtbar passiert, Show für die Zuschauer:innen ist – und darüber, wo ihre Arbeit in der Realität vorwiegend stattfindet.

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