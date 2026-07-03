FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 5. Juli mit Achtelfinale Brasilien – Norwegen

Wien (OTS) -

Weiter geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 live in ORF 1 am Sonntag, dem 5. Juli, um 22.00 Uhr (Anpfiff) mit dem Achtelfinal-Schlager Brasilien – Norwegen in New York. Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz eröffnen dazu um 21.05 Uhr das WM-Studio, Oliver Polzer und Roman Mählich kommentieren.

Pflichttermin aber bereits um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON: Karoline Rath-Zobernigs und Emily Webers Doku „Verboten, vergessen, erfolgreich!“ über die bemerkenswerte Geschichte des Frauen-Fußballs.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2. Bereits ab 6.30 Uhr steht halbstündlich ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

„Verboten, vergessen, erfolgreich!“ (5. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

„110.000 Menschen kommen, um ein Frauenfußballspiel im Stadion zu sehen“ – ein historisches Ereignis. Das größte Publikum bei einem Frauen-Fußballspiel in der Geschichte des Sports. Was anmutet wie eine Schlagzeile aus dem Jahr 2026 – ist 1971 bereits Realität, denn damals findet im Aztekenstadion in Mexiko das inoffizielle WM-Finale zwischen Mexiko und Dänemark statt. Vor vollen Rängen. Allen Verboten zum Trotz, denn Frauen-Fußball zu diesem Zeitpunkt ist Großteils noch untersagt. Es ist ein Verbot, das Tradition hat – FIFA, UEFA und auch die nationalen Verbände haben den Sport in den Jahrzehnten strukturell unterbunden – in Österreich seit 1936. Damals spielt, einzigartig in Europa, eine organisierte Frauen-Liga. Obwohl ihnen das Spiel auf Verbandsplätzen bei Strafe verboten wurde, ballestern schon vor 90 Jahren Frauen in Österreich.

Diese Geschichte des Frauen-Fußballs ist weitestgehend unbekannt – Marko Arnautovic, Ralf Rangnick, Konrad Laimer, Herbert Prohaska und Co. staunen in der Dokumentation über die vergessenen, verbotenen und dennoch erfolgreichen Aspekte des Frauen-Fußballs, der sich jahrzehntelang gegen gesellschaftliche Normen, politische Verbote und patriarchale Sportstrukturen behauptet. Mit tiefgehender Recherche und Interviews mit Fußballpionierinnen der Vergangenheit verfolgt die Dokumentation die Entwicklung bis heute, wie Frauen trotz massiver Widerstände den Ball ins Rollen brachten.

Manuela Zinsberger, Irene Fuhrmann, Gigi Ludwig und viele mehr zeichnen die Entwicklung nach: von Verboten über Wiederbelebungsversuche, erste Vereine, mediale Unsichtbarkeit und fehlende Ressourcen bis hin zu modernen Erfolgen, Rekorden und den Chancen der Gegenwart.

Karoline Rath-Zobernig und Emily Weber haben die Dokumentation „Verboten, vergessen, erfolgreich!“, die am Sonntag, dem 5. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen ist, gestaltet. Detail am Rande: Rath-Zobernig ist bis heute die einzige Frau, die den Sports Media Austria Gesamtpreis (für die Reportage „Sexualisierte Gewalt im Sport“) gewonnen hat.

FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 online

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