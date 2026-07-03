VIVATIS Holding AG: Mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern in die Zukunft

Linz (OTS) -

In der VIVATIS Holding AG kommt es entsprechend der Beschlüsse in der gestrigen Aufsichtsratssitzung zu einer Veränderung im Vorstand:

Mag. Gerald Hackl und Klaus Sperrer, MA, MBA werden auf eigenen Wunsch mit Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden. Zu ihren Nachfolgern wurden Mag. Klaus Schörghofer (44) als Vorstandsvorsitzender (CEO) und Mag. Daniel Haider, MBA (44) als Finanzvorstand (CFO) und stv. Vorsitzender bestellt. Klaus Schörghofer und Daniel Haider werden mit 1. Oktober 2026 in den VIVATIS-Vorstand einziehen. Sie bilden gemeinsam mit Dr. Franz Schütz, MBA, der im Vorstand als CTO seit 2018 für die Bereiche Technik, Produktion, Einkauf und Logistik verantwortlich zeichnet, das neue Vorstandsteam. Aufgrund der vorzeitigen Verlängerung der Vorstandsbestellung von Franz Schütz wurden alle Vorstände für die nächsten fünf Jahre bestellt.

Unter der Führung von Gerald Hackl, der seit 2013 an der Spitze von VIVATIS steht, und Klaus Sperrer, seit 2016 CFO des Unternehmens, hat sich die VIVATIS-Gruppe zu einem der größten Lebensmittelkonzerne Österreichs mit rund 1,43 Milliarden Euro Umsatz entwickelt.

„Gerald Hackl und Klaus Sperrer haben die VIVATIS-Gruppe über 14 Jahre mit Weitblick, fachlicher Kompetenz und großem persönlichem Engagement geführt. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre, die geprägt waren von stark gestiegenen Rohstoffpreisen, höheren Energie- und Logistikkosten, deutlich höheren Personalkosten und regulatorischen Belastungen für die Lebensmittelindustrie, gelang es unter ihrer Leitung, die VIVATIS-Gruppe weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei beiden Herren für ihr jahrelanges, großes Engagement im Unternehmen und wünsche ihnen an dieser Stelle das Allerbeste für ihre Zukunft“, sagt Dr. Gerald Aichhorn, Beteiligungsvorstand der Raiffeisenlandesbank OÖ AG und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VIVATIS Holding AG.

„Nach insgesamt 22 Jahren im Raiffeisen-Konzern OÖ – davon 8 Jahre bei efko und 14 Jahre bei VIVATIS – habe ich mich zu einer persönlichen und beruflichen Neuorientierung entschieden. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe meine Aufgabe über all die Jahre hinweg mit großer Freude und viel Herzblut erfüllt. Ich bin dankbar, dass ich die Entwicklung der VIVATIS-Gruppe maßgeblich mitgestalten durfte“, so Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender VIVATIS Holding AG.

Mit Blick auf die kommenden Jahre wolle er sich neuen inhaltlichen und persönlichen Herausforderungen widmen. Entsprechende Schritte wird Hackl im Laufe des kommenden Jahres konkretisieren.

Mit Klaus Schörghofer gewinnt die VIVATIS-Gruppe einen Vorstandsvorsitzenden, der eine erfahrene Führungspersönlichkeit der österreichischen Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie ist. Der Oberösterreicher und studierte Wirtschaftspädagoge war über viele Jahre in internationalen Managementfunktionen der Brau Union Österreich tätig, zuletzt als CEO des Marktführers am österreichischen Biermarkt. Seit 2025 führt er als CEO die Egger Getränke GmbH & Co OG und verantwortet dort die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Zudem hat er seit 2025 ein Mandat im Aufsichtsrat der VIVATIS Holding AG und kennt das Unternehmen daher sehr gut.

Schörghofer verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensführung, Strategie, Vertrieb, Markenentwicklung, Transformation und Digitalisierung. Seine langjährige Erfahrung in der Führung großer Organisationen sowie seine Branchenkenntnis machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Unternehmen. Er wird auch weiterhin einen Sitz im Beirat der Egger Getränke GmbH & Co OG haben.

Daniel Haider zieht als ausgewiesener Experte für Beteiligungsmanagement, Unternehmensentwicklung, Strategie und Corporate Governance in der Funktion des Finanzvorstandes und stv. Vorsitzenden in das Management des Unternehmens ein. Der gebürtige Mühlviertler verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und verantwortet dort seit 2022 den Bereich Beteiligungsmanagement. Darüber hinaus übt er zahlreiche Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmandate in Beteiligungsunternehmen der RLB OÖ aus. In seiner bisherigen Funktion hat er die VIVATIS-Gruppe bereits viele Jahre begleitet und kennt sie daher sehr umfassend.

Seine fundierte Ausbildung in Finanzwirtschaft, strategischem Management und Unternehmensführung, ergänzt durch einen MBA in Strategic Management and Corporate Entrepreneurship, unterstreichen seine hohe fachliche Kompetenz. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Steuerung komplexer Beteiligungsportfolios bringt Daniel Haider wertvolle Expertise für die erfolgreiche Weiterentwicklung der VIVATIS-Gruppe ein.

„Ich bin mir sicher, dass die VIVATIS-Gruppe mit dieser Personalentscheidung eine weiterhin gute und qualitätsvolle Entwicklung nehmen wird. Dem neuen Vorstandsteam bestehend aus Klaus Schörghofer, Daniel Haider und Franz Schütz wünsche ich viel Erfolg für die Herausforderungen der nächsten Jahre und alles Gute“, ergänzt Gerald Aichhorn.